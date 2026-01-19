性罪犯緩刑期間再犯案！誘騙13歲少女拍性影像兼猥褻　罪成被重判

緩刑期間再度犯案，當然罪無可恕。台灣1名男子曾因引誘少女拍攝裸照而被判罪成獲緩刑，但在緩刑期間再度犯案，不但誘騙1名13歲少女自拍裸照和性影像傳送給他，而且變本加厲，猥褻對方胸部和下體。



男子被捕受審，案件經審理後，法官裁定被告「對未滿14歲之女子犯強制猥褻」和「引誘少年自行拍攝性影像」罪成，合併重判7年有期徒刑。



許男在緩刑期間再度涉及性罪案被捕。（示意圖／shutterstock）

誘騙13歲女拍攝裸照和性影像 取得6張照片和1段影片

台媒於今年1月報道，涉案許姓男子透過instagram認識就讀國中，案發時年僅13歲的女生，2024年9月初，許男引誘女生拍攝1張裸露胸部照片傳送給他，隨後在停車場車內沒有理會受害人反對，強行觸摸其胸部和下體。同年9月下旬，許男3次要求受害人自拍胸部和下體照片和影片，透過ig傳送給他，總共計取得6張照片和1段影片。

法官判處被告7年有期徒刑。（示意圖／shutterstock）

男被告承認罪行

受害人事後報警求助，案件在基隆地方法院進行審理，許男承認罪行，法官認為，被告明知受害人年僅13歲，心智發展尚未成熟，他卻為了滿足私慾，強制猥褻對方，而且引誘拍攝性影像，加上許男並非初犯，他曾因類似罪行而遭橋頭地方法院判處1年6個月有期徒刑，但獲准緩刑3年，被告在緩刑期間不知悔改，再度鎖定少女下手，罪行嚴重。

判處7年有期徒刑

法官裁定「對未滿14歲之女子犯強制猥褻」和《兒童及少年性剝削防制條例》中的「引誘少年自行拍攝性影像」罪成，合併應執行7年有期徒刑。

（ETtoday新聞雲）