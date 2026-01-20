15歲女學生遭爆樽勒頸！淫男亮槍圖性侵：做1次放你走　她半裸逃

有多次犯罪前科仍死不悔改，必需嚴懲！台灣桃園1名曾有多次盜竊前科的男子在1幢大樓騎樓下，見到1名15歲高中女生落單，他認為有機可乘，竟持酒樽從後施襲，再勒頸鎖喉將女生壓制，意圖在光天化日下性侵，甚至持空氣手槍威嚇稱「有沒有做過X？」、「做1次X就放你離開」。受害人奮力反抗，上半身校服幾乎全遭扯掉，半裸逃走報警求助。



男子其後被捕受審，案件經過2次審理後，男被告表示自己髖關節壞死，因跛腳而行走有困難，當時難以犯案。但法官拒絕接納，判處被告有期徒刑6年2個月。



曾男持空氣手槍威嚇女生，並詢問「有沒有做過X？」、「做1次X就放你離開」。（示意圖／shutterstock）

男犯曾有多次盜竊前科

台媒於今年1月報道，涉案曾姓男子曾有多次盜竊前科，2021年6月才獲假釋出獄，之後擔任臨時工，生活不穩定。

對女生勒頸鎖喉壓制 詢問︰有沒有做過X？

案發2022年10月31日上午約8點40分，曾男行經中壢火車站附近的商業大樓騎樓下，當時15歲的受害人身穿高中制服，揹住書包，因翹課而坐在騎樓下座椅。正當女生起身準備離開時，後背突遭曾男用酒樽猛砸，隨即被勒頸鎖喉，曾男用手腳將女生夾住，強行將她拉到騎樓死角，不但對她上下其手，而且伸手脫去受害人下半身衣物，同時詢問「幾歲？家人住哪裡？有沒有做過X？」。

曾男事後被捕。（示意圖／shutterstock）

亮槍恐嚇︰我不想弄到這種東西

受害人極力掙扎著嘗試逃走，但曾男拉住其頭髮，從口袋掏出1把空氣手槍，出言恫嚇「我不想弄到這種東西，安靜一點，做一次X就放你離開這邊」。但受害人仍然奮力抵抗，曾男同時猛力拉扯，將受害人的外套和上衣幾乎全部扯掉，受害人奮力甩開對方，背部赤裸下狂奔，逃到附近派出所求救。

淫男被捕後辯稱︰雙方「打情罵俏」

警方接報後迅速拘捕曾男，同時起出該把空氣槍，曾男承認用酒樽透襲，卻否認企圖性侵，他聲稱雙方只是在「打情罵俏」，之後改口稱見到女生翹課，所以才想「教訓她」。案件經過2次審理，被告上訴至高等法院，仍然拒絕認罪，同時提供醫療診斷書，主張自己髖關節壞死，導致跛腳，辯稱「怎麼可能用腳夾住她？」。

法官裁定被告「成年人故意對少年犯攜帶兇器強制性交未遂」罪成，判囚6年2個月。（示意圖／shutterstock）

CCTV影片證實案情

但法官查看現場閉路電視，清楚拍下曾男對少女施暴，加上髖關節手術是案發後約2年才進行，證明被告體能充沛，絕對有能力犯案，而且案中空氣槍可以貫穿鋁片，足以對生命構成威脅，屬於兇器。

被告入獄6年2個月

法官指出被告為了滿足私慾，持武器要脅試圖性侵未成年少女，對社會造成高度恐慌，加上尚未和受害人達成和解或賠償，裁定「成年人故意對少年犯攜帶兇器強制性交未遂」罪成，判囚6年2個月，全案仍可上訴。

