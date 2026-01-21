老翁求交往遭失智婦拒絕！他摸胸狡辯︰查乳癌　兒子遠端監控怒告

求愛不遂，竟伸狼爪猥褻，絕對不能放過！台灣高雄鳳山1名七旬翁得知鄰居老婦患有失智症，趁對方兒子不在家之際，登門入室要求交往。老婦雖然失智，但聞言仍是拒絕。老翁求愛不遂老羞成怒，以「檢查乳癌」為由對她強抱猥褻，甚至脫褲露械，強拉受害人搓揉下體不果，由於老婦兒子早已安裝了遠端監視器，以方便觀察母親舉動，詎料變成錄下母親受辱全過程，大怒報警提告。法官經審理後，裁定被告「強制猥褻」罪成，判囚1年。



洪翁見到鄰居老婦獨自在家，登門詢問「要不要當我女朋友？」，老婦雖患失智症，但都懂得嚴正拒絕。（示意圖／shutterstock）

74歲翁上門詢問︰要不要當我女朋友？

台媒於2026年1月報道，案發2025年7月9日下午2時許，涉案74歲洪姓老翁見到鄰居老婦獨自在家，登門詢問「要不要當我女朋友？」，老婦雖有失智症，但都懂得嚴正拒絕。

兒子「直擊」母親受辱

洪翁色膽包天，直接動手亂摸老婦，受害人立即反抗，洪翁見狀當場脫褲露械，嘗試強拉老婦的手搓揉其下體，老婦誓死不從，洪翁肯罷手回家。正當洪翁以為能神不知鬼不覺，殊不知老婦兒子早在天花板安裝閉路電視，方便注意母親情況。兒子事後查看遠端監控畫面，見到老母遭洪翁凌辱，大怒報案。

法官裁定「強制猥褻」罪名成立，判處有期徒刑1年。（示意圖／shutterstock）

男被告狡辯︰好心幫她檢查乳癌

洪翁落網後，聲稱自己只是「好心幫她檢查乳癌」，甚至搬出年齡當作擋箭牌，辯稱「我這麼老了怎麼可能？」。

強制猥褻罪成 判處有期徒刑1年

但法官審視相關畫面後，洪翁改口認罪，要求賠錢了解，但家屬堅持控告，法官認定被告罪行嚴重，裁定「強制猥褻」罪名成立，判處有期徒刑1年，全案仍可上訴。

（綜合）