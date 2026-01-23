認女員工做契女！契爺老闆試圖硬上︰1次就好　事敗下跪痛哭求饒

上契等同半個親人，長輩理應愛護晚輩，但有人想卻伸出狼爪！台南1名廣告公司老闆特別照顧1名妙齡女員工，甚至認對方做契女，卻趁驗收實品屋之際，試圖硬上契女，多次要求「只要1次就好」，事敗後向受害人一方下跪痛哭，直認「我感覺好像是畜生，不然就是禽獸」，最終仍然捱告。男被告在庭上拒絕認罪，反控是女方引誘他，但最終「強制性交未遂」罪成，被判有期徒刑3年。



被告與受害人雙方關係良好，葉男認女員工做契女，其後卻伸狼爪意圖性侵人。（示意圖／shutterstock）

雙方屬契父女關係

台媒於今年1月報道，涉案葉姓廣告公司老闆2019年1月1日起就聘請1名妙齡女子，她在公司任職銷售主任已長達5年，雙方關係良好，葉男更認對方為契女。

徒手解開內衣摸胸

案發於2024年2月19日下午5時許，葉男以工作名義，邀請契女前往台南市中西區1間實品屋進行驗收，2人入房檢查後，葉男要求契女坐在自己身上，從後拉開契女連身短裙的拉鍊和解開內衣，徒手觸摸對方胸部。

葉男性侵不遂，當場下跪痛哭。（示意圖／shutterstock）

受害人明言︰只把你當長輩

契女嚇到不斷推開，隨即掙脫衝入主人房浴室，試圖整理衣物期間，葉男撞開浴室門，將她壓制在洗手台前方位置，無視對方反抗，強行吸吮其胸部，葉男之後離開浴室，受害人明言「只把你當長輩、乾爸爸」，絕不可能成為小三或接受包養。

再出手試圖硬上

豈料受害人起身準備離開時，葉男突然再次出手，將對方絲襪與內褲猛拉到膝蓋位置進行指侵，同時自行解開皮帶，當場脫下褲子和內褲，多次要求「1次就好」，受害人持續反抗，葉男才肯罷手。

法官裁定被告「強制性交未遂」罪名成立，判處有期徒刑3年。（示意圖／shutterstock）

契爺直言︰我是畜生

受害人回家後告知男友和母親，同月21日前往醫院驗傷，證實身體多處地方均有抓痕和瘀青。受害人和母親前往葉男住所質問，而且全程錄音，葉男當場下跪痛哭，直言「我感覺好像是畜生，不然就是禽獸」、「我當然前面有如何，但最後我有忍住」、「可能是我自己自做多情，我一直覺得她是不是有這個想法」、「我自己有懺侮」。

男被告被判入獄3年

案件在台南地院進行審理，葉男辯稱雙方關係曖昧，契女暗示可以被他包養，自己當時受到契女引誘，但其口供和其他證據不符，法官認為葉男是受害人的老闆兼契爺，但被告為了滿足一己性慾，無視受害人反抗，試圖強制性侵，而且拒絕認罪，未見悔意。即使被告聲稱有意賠償，但受害人不願和解，考慮到被告需要育有未成年小孩、犯罪動機手段等因素，最終裁定「強制性交未遂」罪名成立，判處有期徒刑3年，全案仍可上訴。

（綜合）