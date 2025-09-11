15歲前女友拒「多人運動」！色男硬上　男友人助壓制　2人同重判

台灣發生性侵未成年少女案件。彰化1名男子與15歲國中女友曾3次發生性行為，分手後仍然保持聯絡，甚至相約一起消遣。色男當場提議前女友與另1名男友人做「多人運動」，少女聞言拒絕，惟色男卻伸出狼爪，在男友人在旁協助壓制少女，讓他性侵得逞。



少女受辱後報警提告，即使2男願意作出賠償，受害人父親亦明言希望他們獲得緩刑，但法官經審理後，認定2名男被告不但有罪，而且沒有悔意，分別判色男入獄7年8個月，在旁協助的男友人則坐牢7年2個月。



李男提議做多人運動，少女拒絕後遭硬上，程男沒有性致，卻在旁協助壓制少女，讓李男性侵得逞。（AI生成圖片）

2男被告沒有前科

台媒於今年9月報道，案件在彰化地院進行審理，李姓男子和程姓男子是好友關係，同是任職業務員，月薪分別約4萬和3萬新台幣（約1萬港元和7,500港元），沒有任何前科。

分手後相約見面

程男於2023年初介紹1名15歲國中少女給李男認識，2人其後開始交往，李男明知小女友尚未成年，仍3次和她性交，其中2次在程男租住單位發生，2人後來於同年4月底分手。李男得知前女友另結新歡，懷疑感到不滿，相約前女友同年9月23日見面，拜託程男駕車將她接到程男住所。

2名男被告事後作出賠償，獲得受害人父親原諒。（AI生成圖片）

前男友伸狼爪性侵 男友人幫忙壓制

3人原本在房內聊天，其間李男提議做「多人運動」，少女當場拒絕，但李男沒有理會少女反抗，不但強行脫去其上衣和裙子，而且用手「叉頸」和戴上避孕套打算硬上。程男則明言沒有性致，但他見到少女不斷反抗，於是搶走對方手機，壓制其雙手和扯下內褲，讓李男性侵得逞。受害人在過程中手腕和肩膀受傷，加上擔心會懷孕，所以購買驗孕棒，卻被同學發現及勸喻報警，案件才曝光。

2男被告否認犯案

李男和程男一直否認犯案，辯稱當日他們打算「多人運動」，當中李男最初更聲稱沒有和前女友發生性行為，之後改口稱前女友是自願。程男則表示只是在旁「觀戰」，沒有性侵少女，卻被對方嘲笑性器官大小，雙方一度發生爭執，之後程男接載少女離開。

法官認為他們沒有悔意，沒有向受害人道歉，合併判處李男7年8個月有期徒刑，程男入獄7年2個月。（AI生成圖片）

賠足錢都無用 法官判處入獄

法官查看李男和受害人的訊息紀錄，受害人從來沒有同意過「多人運動」，李男沒有否認性侵一事，可見2名男被告聯手性侵少女，即使他們作出賠償，得到受害人父親原諒，希望2名被告獲得緩刑，但他們沒有悔意，而且沒有向受害人道歉，判處李男3項「對14歲以上未滿16歲女子為性交」罪名成立，2人「共同犯強制性交」罪名成立，合併判處李男7年8個月有期徒刑，程男入獄7年2個月，案件可上訴。

