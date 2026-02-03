人夫偷食斷正！小三僅穿內褲半裸躺床上　妻子拍片反遭她抓髮怒告

出軌一方被捉姦在床，當場發惡反擊？台灣基隆1名人妻回家，驚見丈夫在房內上半身全裸，床上還有1名僅穿內褲的半裸女子。人妻見狀立即取手機拍下姦情，夫丈與小三合力阻擋，小三更動手抓人妻頭髮。夫婦最終離婚收場，女方向前夫索償50萬新台幣（約12.7萬港元），法官經審理後，判處前夫需賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



人妻驚見丈夫在房內上半身全裸，床上還有1名僅穿內褲的半裸女子。（示意圖／shutterstock）

2人房內赤身露體

台媒於今年1月報道，涉事男女2022年間結婚，育有2名子女，原本以為家庭生活幸福美滿，但到了2025年4月，人妻回家時發現丈夫在房內上身全裸，褲子脫到一半，床上有1名陌生女子，身上僅穿內褲，明顯有姦情。人妻立即取出手機進行錄影，丈夫和小三合力阻擋對方，小三更怒抓人妻頭髮。

小三動手抓向人妻頭髮。（示意圖／shutterstock）

丈夫解釋不果 終離婚收場

丈夫辯稱當時自己正在打掃，該名女子剛剛洗完澡，正在穿衣服，未有明確交代2人關係。人妻其後搜尋完房間後，沒有發現小三衣物，其後婚姻劃上句號，女方向前夫索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。

前夫被判需賠20萬新台幣

案件在基隆地院進行審理，法官查看相關影片，見到2人裸露獨處情況，超出一般交友範圍，認定女方索償有理，考慮全部因素後，判處男方賠償20萬新台幣（約5萬港元）。

（綜合）