一屍兩命！爛賭男要懷孕女友借貸還債　失業同輕生　他獨活被判監

台灣發生一屍兩命悲劇。新北1名男子沉迷線上賭博，積欠大筆債務，於是請求同居女友協助貸款。女友心軟下借錢讓方還債，但之後因傷無法工作，加上已經懷孕，導致被銀行追數。嗜賭男不但沒有打算還錢，而且提議共同燒炭輕生，最終女友和胎兒喪命，嗜賭男送院獲救。案件經審理後，法官裁定男被告「謀為同死而幫助他人使之自殺」罪成，判處有期徒刑4年6個月。



男子沉迷線上賭博欠賭債

台媒於今年1月報道，涉案42歲吳姓男子任職廚師，曾有酒後駕駛和多次盜竊前科，月薪約8萬新台幣（約2萬港元）。吳男和36歲呂姓女死者是情侶關係，租住新北市三重區1個單位同居，吳男沉溺於線上博弈，導致入不敷支，積欠數十萬新台幣債務，無法應付日常生活支出和2人旅遊開銷。

懷孕女友無力還債

吳男請求呂女向2間銀行進行信用貸款，獲得30多萬元（約7.5萬港元），但呂女之後右腳受傷和懷孕，無法工作賺錢還債，遭銀行催繳欠款。，呂女無力幫忙支付欠債，大感無助，便向男友傳送訊息，提及「人死了，是否就不用再還錢給銀行？」等內容。

提議同燒炭輕生釀一屍兩命

聽到呂女的說話後，吳男非但沒有積極勸阻，更沒有告知呂女家屬求助，反而向女友建議一同燒炭輕生。案發2024年12月20日，呂女因一氧化碳而中毒窒息死亡，腹中胎兒同樣不治。

判處有期徒刑4年6個月

案件在新北地院進行審理，法官認為吳男經濟條件不算太差，卻沉迷賭博致欠債，甚至必須由呂女借錢，才能還債維生，衛生福利部八里療養院診斷吳男患有酒精使用障礙症、嗜賭症與反社會型人格障礙症，雖然被告認罪，但並未積極和呂女家屬達成和解，法官裁定「謀為同死而幫助他人使之自殺」罪名成立，判處有期徒刑4年6個月，案件可上訴。

求助網站和熱線：

