4寶爸出軌小三24次！性愛行事曆曝光　人妻試圖私了遭拒怒告索償

許多人會記低個人日程，以方便自己回顧，但有人夫連偷腥日程都記下，成為出軌鐵證。台灣高雄1名人夫與妻子育有4名子女，卻對婚姻不忠，不但和小三發生關係多達24次，而且在行事曆標註「中午內X」等細節。妻子意外發現事件，原打算向小三「私了」和解，對方卻不領情，人妻唯有提告。法官經審理後，判處小三賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



人夫和黎姓小三發生關係多達24次。

小三︰老公要X死我嗎？

台媒於今年1月報道，涉事男子和李姓女子於2001年結婚，婚後育有4名子女，李女一直以為家庭生活美滿，殊不知丈夫2024年3月至7月期間，和1名黎姓女子發展婚外情，2人多次發生性關係，甚至清楚錄到「老公要X死我嗎？」和呻吟等聲音，黎女更會傳送穿上細肩帶、浴袍等性感衣物的照片。

個人行事曆記錄細節

除了彼此之間露骨訊息之外，人夫還在個人行事曆中寫下了大量內容，提及「中午內X」、「養19000」，編號由1至24，相信記錄細節包括性愛次數。

人夫在行事曆標註「中午內X」等細節。

小三拒絕和解捱告

李女知悉事件後大怒，而丈夫被質問時直認出軌。李女原本打算和黎女見面，尋求書面和解，在電話中強調自己可以控告對方妨害家庭。豈料黎女沒有領情，甚至還嫌麻煩反駁「那你去告」。最後李女付諸實行，向黎女索償99萬9,999新台幣（約25萬港元）。

判處賠償20萬新台幣

案件在高雄地院進行審理後，黎女否認和人夫有不正當關係，辯稱2人只是「一般朋友」。但法官查看LINE對話紀錄、電話錄音，以及人夫的行事曆記錄內容，認定黎女明知男方已婚，仍然和他展開婚外情，嚴重破壞李女婚姻，判處黎女需要賠償20萬新台幣（約5萬港元），全案仍可上訴。

