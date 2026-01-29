健身女手機放枱！陌生男解鎖轉發性愛影片捱告　他咁補鑊獲判緩刑

今時今日手機會儲存大量個人資料，所以切勿亂放讓別人有機可乘！台中1名男子到健身房做運動時，發現1名陌生女子將手機放在桌上，擅自偷看對方手機，發現內有性愛影像，於是偷偷將影片傳到自己手機，受害人事後驚悉事件報警求助。



法官經審理後，考慮到雙方達成和解，被告亦已刪片，裁定「無故重製他人性影像」罪成，判處有期徒刑2個月，緩刑2年。



受害人將手機放在健身室桌上，卻被陌生男子乘機盜取性愛影像。（示意圖／shutterstock）

偷看隔生女手機 AirDrop偷轉性愛影片

台媒於今年1月報道，案發於2023年6月23日下午1時許，涉案李姓男子前往台中大里區1間健身房做運動，其間發現1名陌生女子將手機擺放在桌上，在沒有經過機主同意下，就解鎖手機查看。當瀏覽手機相簿期間，李男發現有機主與男友拍攝的性愛影片，於是透過iPhone的AirDrop檔案共享功能，悄悄將影片轉發送給自己手機，但受害人終發現事件，大怒報警處理。

李男解鎖手機查看，發現受害人和男友拍攝的性愛影片，於是透過iPhone的AirDrop檔案共享功能，悄悄將影片轉發送給自己手機，最終被發現。（示意圖／shutterstock）

男被告認罪賠償求和解 法官判緩刑

案件在台中地院進行審理，李男承認罪行，除了按照要求刪除手機內的影片之外，還和受害人達成和解，同時依約進行賠償。法官裁定「無故重製他人性影像」罪成，判處有期徒刑2個月，緩刑2年，全案仍可上訴。

