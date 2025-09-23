傳口交影片表愛意！渣男轉發予友人齊嘲諷再流出　失婚女崩潰怒告

遇人不淑恐受傷害！台灣高雄1名正辦理離婚手續的女子認識到1名男子，雙方言談甚歡，失婚女對男子產生好感，遂將自己當年為前男友口交的影片傳送給對方欣賞。詎料渣男將影片轉發給男友人，2人觀看後在社交媒體惡意批評，男友人更將影片外流，失婚女崩潰怒告。法官經審理案件後，判渣男入獄8個月和40天拘役，男友人則是7個月有期徒刑。



張男和林男看完口交影片後，在facebook嘲笑陳女。（AI生成圖片）

批評受害人當年口交影片

台媒於今年9月報道，陳姓女子於2022年參加捐血活動，其間認識到1名張姓男子，2人互換LINE帳號。陳女當時正與丈夫談判離婚，而張男持續給予溫暖，所以令到陳女對他產生好感，話題變得愈來愈親密，甚至提及性愛。陳女其後傳送自己為前男友的口交影片給張男，直言「我喜歡為自己的男人這樣做」。詎料張男竟然將影片轉發給林姓男友人欣賞，2人在facebook批評陳女，張男甚至侮辱陳女的身材，林男更將影片外流，陳女得知事件怒告2人。

法官經審理後，張男入獄8個月和40日拘役，林男則是7個月有期徒刑。（AI生成圖片）

2男被告罪成入獄

案件在高雄地院進行審理，2名男被告皆聲稱自己facebook帳戶被盜用，帖文和他們無關，但法官沒有接納他們口供，裁定他們干犯《個人資料保護法》，分別判處張男8個月有期徒刑，林男7個月有期徒刑，張男批評陳女部份，公然侮辱罪名成立，法官判處張男40天拘役，但可易科罰金。

（三立新聞網）