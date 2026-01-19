迷姦女同事！碩士2寶爸遭重判　以失智母癌末父求情　法官這樣判

台灣發生迷姦案。台南1名化學碩士到精神科診所取得安眠藥，向女同事謊稱是止痛藥，趁女同事服藥昏迷之際將她性侵。該名碩士事後捱告，在庭上一度否認控罪，甚至反控女同事對他「仙人跳」，但最終仍被判囚8年6個月。



男被告不服上訴，這次改口認罪，向受害人賠償70萬新台幣（約17.9萬港元），又聲稱需要扶養2名未成年子女、失智母親及癌末父親，法官經審理後，改判被告8年有期徒刑。



賴男取出從精神科診所取得的安眠藥，向女同事謊稱是止痛藥，女同事信以為真服用遭性侵。（示意圖／shutterstock）

提供安眠藥服食 謊稱是止痛藥

台媒於今年1月報道，涉案賴姓男子是化學碩士，和受害女同事交情尚可，女同事於2023年7月乘坐賴男車輛到餐廳一起用膳，賴男聲稱返回住所拿取餐廳會員卡，誘騙女同事和他一起過去，其間女同事表示身體不適，賴男取出從精神科診所取得的安眠藥，向女同事謊稱是止痛藥。

受害人內褲和私處都有男被告DNA

女同事信以為真服用，在藥效發作陷入昏睡狀態，賴男趁機強制性交得逞。過了約5小時，即是直到當日下午，受害人終於恢復意識，回家後察覺身體有異，經檢驗後發現內褲和私處都有賴男DNA，大怒報警提告。

被告聲稱自己是長期單親爸爸，小孩目前就讀國中1年級，剩下失智母親，以及未同住癌症末期父親，自己是家中經濟支柱，希望獲得減刑。（示意圖／shutterstock）

被告反控遭女同事「仙人跳」設局

賴男否認犯罪，辯稱雙方處於曖昧，目前因患有腦瘤而無法工作，加上沒有收入和離婚、需要育有2名未成年子女，反控遭女同事「仙人跳」設局。受害人強調，被告曾經向她展開追求，但她當時婉拒，案件令她感到焦慮恐慌，需要到身心科接受治療。法官綜合所有證據，沒有接納到賴男口供，裁定「以藥劑強制性交」罪成，判處8年6個月有期徒刑。

被告認罪賠款 改判囚8年

賴男見狀提出上訴，今次改口認罪，強調自己沒有前科，不是罪無可赦的人，希望進行民事賠償前，先行支付70萬新台幣（約17.9萬港元）部份賠償。被告更稱，自己是長期單親爸爸，小孩目前就讀國中1年級，祖母已經去世，剩下失智母親，以及未同住癌症末期父親，自己是家中經濟支柱，希望獲得減刑。法官考慮到被告態度，撤銷部份判決，改判8年有期徒刑，全案仍可上訴。

（綜合）