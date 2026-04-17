男友激情舔耳灌口水！她翌日耳痛慘似頭裂　網民驚︰口水這麼毒？

和伴侶親熱時也要注意衛生與安全，否則隨時樂極生悲。台灣有女生表示，和男友「愛愛」時首次被對方舔耳朵，即使明言拒絕，但男友「一直很忘我的舔舔舔，口水還給我流進去」。女生表示翌日耳痛，「一路從耳朵痛到腦子去，感覺頭要裂開了」，於是求醫轉介到專科，總共3次求診，醫生證實是外耳道受到細菌感染導致發炎，可能會惡化成蜂窩性組織炎，雙方估計是男友舔耳肇禍，「醫生聽到（原因）後直接大爆笑，旁邊的護理師也是，全部笑倒成一片」。



大量網民也笑言「誰會舔到流口水進去？建議男生也去掛號」、「為什麼可以玩到口水流進去？太扯了吧，好噁」、「你男友是異形吧」、「口水這麼毒？」。



雙方最近發生關係，男友首次舔向樓主耳朵。（示意圖／shutterstock）

男友有吸煙習慣 樓主免疫力較差

樓主在「Dcard討論區」表示，男友沒有蛀牙，但是有吸煙習慣，平時每日都有刷牙，「嘴巴口水味道都還好，不會臭」，自己本身免疫力較差，可能各項因素加上來才會導致今次事故。

外耳道受到細菌感染導致發炎

最近雙方性交時，男友首次舔樓主的耳朵，當時令她大吃一驚，已立即拒絕，但男友「一直很忘我的舔舔舔，口水還給我流進去」，樓主當時不以為意。至翌日樓主睡醒，發現「耳朵就超痛，一路從耳朵痛到腦子去，感覺頭要裂開了，臉跟耳朵連接的地方還超燙」，於是前往診所求醫，然後獲轉介到專科，醫生證實是外耳道受到細菌感染導致發炎，有機會變成蜂窩性組織炎，需要打了一針抗生素，藥物包括一堆止痛藥和抗生素。

翌日樓主睡醒，發現「耳朵就超痛，一路從耳朵痛到腦子去，感覺頭要裂開了，臉跟耳朵連接的地方還超燙」。（示意圖／shutterstock）

醫生提醒樓主勿再讓男友舔耳

求醫期間，醫生詢問有否挖耳，但樓主沒有挖耳習慣，經評估後，相信是因為男友曾經舔耳而出事，「醫生聽到後直接大爆笑，旁邊的護理師也是，全部笑倒成一片」。由於樓主前後看了3次醫生，每次都需要提及起因，所以每次診症室都非常「歡樂」，所有醫生都提醒她切勿再讓男友舔耳，「人的口水超髒超多細菌的」。

雙方約定不再舔耳

樓主服藥5日後終於痊癒，男友聞訊「很心疼難過自責」，當場認真道歉，雙方約定不再舔耳，樓主亦原諒男友無心之失。

網民笑言︰真會玩

帖文引來許多網民留言，「今晚換你舔他耳朵，讓他感受一下耳道發炎」、「口水也太多了吧，以後叫他吞一下」、「真會玩」、「口水流進去也太多口水了吧，食肉動物看到肉都會流口水，他很饞你的身體」。

（Dcard討論區）