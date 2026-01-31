新婚不足1個月！妻子無套激戰主管　外賣員人夫狂查勤收入減索償

外賣員靠接單工作，多屬自顧職業恐手停口停，但有重要事情時也只能停工。台灣桃園1名外賣員和妻子結婚不到1個月，驚悉新婚妻和公司主管互傳曖昧訊息，甚至曾在家中無套激戰。人夫事後不時要突擊回家查看，導致送外賣收入大減，於是怒告妻子索償20萬新台幣（約5萬港元）。妻子最終沒有出庭應訊，法官經審理後，裁定女方賠償20萬新台幣。



曾男送外賣維生，但姦情令到他經常要突擊回家查勤，導致收入大減。示意圖（《逆行人生》劇照）

新婚人妻與主管無套激戰

台媒於今年1月報道，涉事夫妻2013年9月19日結婚，同時租住單位，但婚後不足1個月，曾姓人夫發現妻子和公司主管經常透過通訊程式傳送曖昧訊息，即使曾男多次要求妻子和對方斷絕來往，但卻發現妻子曾在家中和主管無套激戰。

新婚人妻曾在家中和主管無套激戰。（示意圖／shutterstock）

頻突擊回家查勤影響送外賣工作

為了嚴防妻子和主管偷情，曾男經常突擊回家查勤，因而影響到其送外賣工作，不但精神上蒙受心靈痛楚，而且收入銳減，故要求妻子給付20萬新台幣慰撫金。

法官判女方賠償20萬新台幣

案件在桃園地院進行審理，曾妻收到法院合法通知，卻沒有出庭應訊，也沒有提出任何書狀聲明或陳述，依法視為認罪。法官根據曾男提供的錄音檔案，認定曾妻出軌，曾男索償有理，裁定女被告要賠償20萬新台幣。

