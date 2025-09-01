丈夫出軌女同事　酒店激戰27次情慾對話曝光　人妻怒告獲賠XX萬元

對婚姻不忠，終招惡果。台灣有人妻揭發結婚11年的丈夫出軌，手機包含多條與女同事間的情慾對話訊息，兩人更於台灣多地酒店及旅館發生性行為共27次，憤而提告，要求賠償200萬元新台幣（約51萬港元，下同）精神慰撫金。案件經台北地院審理，法官認定丈夫侵害妻子配偶權，判處賠償120萬元新台幣（約30.6萬港元，下同）精神慰撫金。



台灣有人妻揭發結婚11年的丈夫出軌，與女同事於台灣多地酒店及旅館發生性行為共27次。（示意圖／GettyImages）

據台媒報道，判決書指出，提告人妻於2012年結婚，與丈夫育有3名子女，怎料結婚11年後丈夫出軌，於2023年7月至2024年5月期間與女同事發展婚外情，兩人於台北、新北及桃園各處酒店及旅館發生性行為共27次。

丈夫出軌女同事 酒店激戰27次

丈夫與女同事手機訊息紀錄包含性暗示內容，包括「擦一下好不好」、「擠出來白色再擦一擦」、「月經來如何進行性行為」、「親愛的」等。人妻認為，丈夫的行為侵害配偶關係，要求賠償200萬元新台幣精神慰撫金。

人妻憤而提告，要求賠償200萬元新台幣（約51萬港元）精神慰撫金。（《鯊魚》劇照）

情慾對話曝光 人妻怒告獲賠120萬台幣

丈夫主張，行車記錄儀影片和手機截圖是非法取得的證據，而且那些對話只是一般同事、朋友間的日常閒聊對話，並非性暗示。丈夫亦指出，夫妻間曾協議互不干涉彼此交友，加上房屋支出、生活費、子女教育費都是他負擔，若要賠償，最多30萬元新台幣（約7.7萬港元）才合理。不過，女同事以證人身份坦承，兩人一起去旅館是為了發生性行為。

法官綜合相關證據，認為丈夫與女同事間存在性暗示對話，且多次發生性行為，明顯已逾越普通朋友關係，足以破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福。審酌性行為發生次數及時間，夫妻身分地位、職業、財產所得，判丈夫須賠償120萬元新台幣精神慰撫金，全案可上訴。

（綜合）