性侵堂嬸射臉？色男狡辯︰拿我自慰衛生紙塗抹　4次裁決狂逆轉

台灣發生男子性侵女親友案件。台灣新北1名男子的胞姊10年前聘請堂嬸上門做家傭，但男子在自己孩子在家中客廳的情況下，仍趁機將堂嬸撲倒性侵，甚至對着堂嬸臉上射精。堂嬸擦拭完臉上液體後，繼續工作不敢出聲，翌日接到丈夫電話才情緒崩潰，最終報警求助。



台男被捕後，辯稱是堂嬸用其自慰的衛生紙抹在私處，試圖誣衊他。案件總共經過4次審理，男被告一度被判無罪，但最新裁決出爐，法官改判有期徒刑2年6個月。



調查期間，堂嬸交出當時擦臉沾有張男DNA的衛生紙，張男一直否認犯案，辯稱是堂嬸取走其自慰用的衛生紙塗抹。（示意圖／shutterstock）

聘堂嬸上門做傭工

台媒於今年1月報道，涉案張姓男子現年50歲，目前已經離婚，而且育有2名孩子，在父親的公司工作，自己另外開設餐廳。至於受害堂嬸比張男年長10歲，2006年9月起，獲張男的胞姊僱用到張男父母家中做傭工，協助照顧小孩，張男當時和父母胞姊居於同層不同戶。

案件經過4次審理，判決屢次逆轉，最新發展是被告判有罪。（示意圖／shutterstock）

誘騙堂嬸入屋突伸狼爪

案發於2015年1月11日下午1時許，堂嬸在警衛室取走蔬果後，上樓進入張男父母家中，當時經過張男住所，發現張男住所大門未關，張男的大兒子獨自在客廳看電視。堂嬸出聲詢問是否有人，張男回應自己在屋內，並要求堂嬸入屋取走房內物品。

性侵得逞對堂嬸臉部射精

堂嬸進入張男房間時，遭張男突然撲倒亂摸，堂嬸驚叫：「為什麼亂摸？」但仍不敵張男體力優勢，最終遭到性侵，張男完事後直接向堂嬸臉上射精。堂嬸推開張男，用衛生紙擦拭臉上和嘴巴的液體，並到客廳廁所沖洗臉部和整理儀容，等待情緒平靜才離開。

法官認定張男有罪，卻考慮到訴訟歷時大約10年，根據《速審法》減刑，改判有期徒刑2年6個月。（示意圖／shutterstock）

涉案男否認犯案狡辯

由於堂嬸仍要到張男父母家中工作，所以不敢出聲，繼續完成當日工作。直到翌日，堂嬸接到丈夫電話，終於崩潰狂哭，在家人的鼓勵下報警。調查期間，堂嬸交出當時擦臉沾有張男DNA的衛生紙，其內褲底層亦驗出張男DNA，張男一直否認犯案，辯稱是堂嬸取走其自慰用的衛生紙塗抹，事後捱告。

案件4次審理 最新判囚2年6個月

案件進行一審，法官將張男判囚3年10個月；經二審後，法官接納張男口供，改判無罪；案件進行更一審，法官改判有期徒刑3年10個月；全案再經撤銷發回，高等法院更二審審理後，認定張男有罪，法官卻考慮到訴訟歷時大約10年，根據《速審法》減刑，改判有期徒刑2年6個月，案件仍可上訴。

（綜合）