女童遭繼父性侵578次！慘喊：我不是你老婆　淫男判囚12年提上訴

台灣發生繼父性侵繼女案件。新北1名女童從小就被母親交予繼父照顧多年，繼父卻每周至少3次對她猥褻，總共次數多達578次，不但強行觸摸胸部和陰部，甚至強迫口交，即使女童哭喊「我是你女兒，不是你老婆，搞清楚！」，繼父仍恫嚇「去找你媽，不要來找我，吃住什麼的去找你媽」。



案件曝光後進行一審，被告否認犯案，辯稱繼女「不服管教」才故意誣陷，但罪成遭重判12年監禁。被告上訴至高等法院，聲稱希望暫准保釋，以便賠償繼女，卻遭駁回，被告需要在牢中過年。



案件進行一審，被告否認犯案，辯稱繼女「不服管教」，所以才故意誣陷，但罪成遭重判12年監禁。（示意圖／shutterstock）

女童遭猥褻578次 包括5次口交

台媒於今年1月報道，涉案男子與1名單親媽媽婚後同住在新北市新莊區，由於妻子工作繁忙，經常不在家，女兒的日常生活起居多由丈夫照料。豈料繼父自2017年9月、繼女就讀小學4年級起，趁同房同睡之際，不理會繼女反抗和哭泣，每周約3次強行撫摸繼女胸部及私處，甚至用生殖器官磨蹭繼女下體。直至2021年4月繼女升中，猥褻次數累計多達573次。另外，男子更在2020年底至2021年初，5次強迫繼女為其口交。

繼女怒嗆︰我是你女兒，不是你老婆，搞清楚！

繼父長期透過LINE向繼女進行言語騷擾，曾傳送生殖器官照片，甚至抱怨繼女不願配合「愛愛」，繼女憤怒回應：「我是你女兒，不是你老婆，搞清楚！」同時要求對方離開。繼父老羞成怒威脅「去找你媽，不要來找我，吃住什麼的去找你媽」，利用經濟優勢作為籌碼，強迫繼女屈服。

受害人試圖向母親求救，但繼父短暫搬走後又回家，直到2021年暑假，受害人搬到阿姨住所居住，才崩潰透露真相，阿姨驚見外甥女手機內的不雅對話，立即協助報警。

被告上訴至高等法院希望暫准保釋，聲稱交保後才有機會作出賠償，卻遭法官駁回。（示意圖／shutterstock）

案件進行一審 被告入獄12年

案件進行一審期間，被告否認猥褻性侵，反稱繼女當時在外結交男朋友，不想讓父母管教，所以才會誣告他。

辯護律師聲稱，雖從對話紀錄可看出雙方相處模式不太像長輩和晚輩，但無法證明2人有性行為，即使有發生性行為，被告只是用「要求」或「情緒勒索」的方式，並沒有違反繼女意願，加上原告已經步入叛逆期，曾經多次不回家，如果真的遭被告性侵，她大可以離開，並向母親求助。

被告申請保釋遭駁回

法官查看雙方對話紀錄，裁定被告「加重強制猥褻」和「加重強制性交」罪成，重判12年有期徒刑。被告上訴至高等法院希望暫准保釋，聲稱交保後才有機會作出賠償。法官卻發現被告由接受調查至案件審理期間，都有被通緝到案的先例，目前居無定所，一旦不予羈押，難以確保審判執行，加上被告亦有再犯風險，所以駁回其上訴和交保申請，裁定由今年1月22日起延長羈押2個月，被告需要在牢中過年，案件仍可抗告。

