性侵繼女578次！狂摸迫口交　獸繼父怒嗆︰早知道就X你　終被重判

台灣發生獸男子性侵繼女案件。新北市1名女童從小就被母親交予繼父照顧，他們甚至同睡1房，繼父不但在女童身旁觀看成人影片，而且由她就讀小學4年級開始，每周猥褻3次，包括狂摸其私密位置。到女童升上國中時，繼父更強迫她口交，受害人無法忍受決定報警，淫狼捱告時竟怒嗆「早知道我就X你」。



法官經審理後，裁定被告573項「對未滿14歲之女子強制猥褻」和5項「加重強制性交」罪名成立，合併重判12年有期徒刑。



受害人多次遭到繼父性侵。（AI生成圖片）

向繼女傳生殖器官照片和訊息

台媒於今年9月報道，案件在新北地院進行審理，涉案男子和1名單親媽媽結婚，妻子因故在外租樓，安排女兒跟繼父女同住。繼父自2017年9月起每天接送繼女上下學、提供三餐和支付零用錢，卻被指向繼女傳送生殖器官照片和訊息，提及想發生性行為，甚至多次出手性侵繼女。

反斥繼女交男友不服管教誣告

男被告在庭上否認犯案，反指繼女結交男友不服管教，所以才誣告他。辯方律師亦辯稱，沒有明確證據顯示2人有性行為，被告最多是提出性要求或用情緒勒索方式，而原告人可以拒絕，加上如果她遭到性侵，大可以向母親或阿姨求助。

受害人︰每周猥褻3次 被迫口交

受害人表示，母親忙於工作甚少回家，母女比較少聯絡，而她從小學4年級起，繼父就傳送「我想做愛」等訊息後，其後直接伸手摸其私密位置，每周猥褻3次，受害人一旦反抗，繼父揚言「那你去找你媽，不要來找我，你吃住去找你媽不要找我」。當時受害人的母親仍在外面租屋，受害人不知如何求助，即使她向母親反映遭繼父亂摸，母親叫繼父滾出家門，但沒多久再次搬回來同住。

受害人升上國中後，更被迫為繼父口交，她無法繼續忍受，2021年4月搬到阿姨住所同住，向阿姨等人交代事件和報警提告。

法官判處被告入獄12年。（AI生成圖片）

證人表示受害人情緒崩潰

受害人阿姨作供時表示，受害人驚慌哭訴，男被告會在其身邊觀看成人影片，詢問她能否口交，以及讓他觸摸，還說「爸爸受不了，可不可以讓我X兩下」，阿姨看過被告傳送給受害人的訊息，形容內容「很噁心」。

輔導老師亦指，被告以前來學校，會用討好平輩的口吻和受害人聊天，受害人於2020年10月因自殘而接受輔導，維持1周1次晤談，她提及遭繼父猥褻，有時洩慾在其肚腹位置，表現得生氣又無奈。受害人報警後，繼父甚至表示「若早知道你會報警，我就X你」。

被告被判入獄12年

法官查看相關訊息，受害人質問他要求口交等性侵細節，被告沒有否認，更稱「我沒有勉強你」，統計性侵次數，裁定573項「對未滿14歲之女子犯強制猥褻」和5項「加重強制性交」罪名成立，合併判處12年有期徒刑，案件仍可上訴。

（綜合）