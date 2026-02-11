分居妻病倒臥床！丈夫掀棉被硬上　她崩潰怒告：做愛情動作片行為

伴侶拒絕交歡，另一半理應尊重，何況雙方已經分居，行為已屬犯法。台灣新竹1名男子正和妻子分居，為了取回孩子衣物而前往妻子住所，當見到對方身體不適躺在床上休息之際，竟趁人之危指侵性侵得逞。



受害人事後報警怒告，指控丈夫當時掀開棉被，「用手進行一些類似愛情動作片的行為」，又亂摸其臀部和胸部，指侵後強脫其內褲進行性交。被告否認指控，聲稱雙方的確有拉扯，但感覺好像夫妻之間性愛前戲。法官經審理後，裁定「強制性交」罪成，判處有期徒刑3年2個月。



受害人當時頭暈和四肢無力，躺在房間床上休息，卻遭前夫乘機性侵。（示意圖／shutterstock）

分居妻子不適臥床 遭指侵性侵

台媒於今年1月報道，涉案男子任職廚師，和妻子育有子女，其後分居。案發於2025年3月，男子傍晚前往妻子位於新竹東區的住所，打算取走孩子的換洗衣物，當時妻子頭暈和四肢無力，躺在房間床上休息。

男子入房後見到有機可乘，先隔衣撫摸妻子腰部腿位置，隨後掀開棉被，觸碰對方胸部和下體。受害人立即當場拒絕，用手腳試圖反抗，但丈夫毫不理會，向她指侵，繼而進一步強行性交，受害人翌日報警驗傷。

受害人指控丈夫︰用手進行一些類似愛情動作片行為

案件在新竹地方法院進行審理，受害人表示，雙方當時拉扯，自己要求被告停手，但對方「用手進行一些類似那種愛情動作片看到的行為」，同時撫摸其身體，她試圖反抗期間誤傷左手，多根手指出現腫脹，最終丈夫指侵性侵得逞。

被告在庭上一直否認性侵受害人，最終仍被裁定「強制性交」罪名成立，判處有期徒刑3年2個月。（示意圖／shutterstock）

被告否認性侵妻子

被告否認違反妻子意願，辯稱他們仍是夫妻，過去的確曾有肢體拉扯等行為，卻認為這是雙方熟悉行為，當時他們拉扯，但感覺好像夫妻之間性愛前戲，其間妻子以舌吻回應，而且將他環抱，所以並非強制性侵。辯護律師亦稱，原告案發後允許被告離開，雙方之後仍有聯繫，相關行為不符合一般性侵案件特徵。

法官裁定罪成 判囚3年2個月

法官指出，雖然雙方是夫妻，但性自主權屬於基本人權，絕不因婚姻而消失，根據雙方案發前後通訊紀錄，他們因外遇和扶養費等話題而發生激烈爭執，可見案發時雙方關係並非和諧。

此外，受害人在通訊中曾經多次質問被告案發當刻行為是否屬於硬來，態度堅定，法官認為，被告在原告明確制止下，仍然強行和對方發生性行為，違反其意願，考慮到被告過往有刑事前科，目前仍在緩刑階段，裁定「強制性交」罪名成立，判處有期徒刑3年2個月。

（綜合）