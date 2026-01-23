偷丟曱甴屍入內褲！阿嬤男友恐嚇：被下咒下體長蟲　性侵女童42次

台灣發生性侵兒童案。桃園1名男子和女友交往期間，向對方未成年的孫女恐嚇稱「你被下咒，下體長蟲會爛掉、會死掉」等言詞，稱要進行無套性行為才能驅蟲。女童信以為真，6年來被對方性侵42次。女童的祖母雖明知事件，但仍然視若無睹，而受害女童日漸長大，開始對事件產生懷疑，甚至在裝睡期間發現祖母男友偷偷將蟑螂屍體丟到其內褲內，所以逐漸反抗，性侵次數才變少。



女童其後遭父親指責她對阿嬤的男友沒禮貌，她忍無可忍下哭訴受性侵，繼而報警。案件經法官審理後，男被告被重判13年6個月有期徒刑。



李男向女友未成年孫女聲稱她中了蟲咒，需要進行性行為來解咒，但李男被揭發偷偷將蟑螂屍體丟到其內褲。（示意圖／shutterstock）

稱女童被下蟲咒 須進行無套性行為驅蟲

台媒於2024年7月報道，涉案李姓男子1996年起和女友一家同住大約20年，但由2006年9月至2007年8月期間、正值女友孫女就讀小四，李男在家中強制猥褻對方1次，行為變本加厲，在之後3年，李男向女童聲稱「你被下咒，下體長蟲會爛掉、會死掉，我用10年壽命去山上跟巫師換草藥，需要我吃草藥與妳為性行為，且不能戴保險套」等言詞，令到她乖乖就範，任由性侵20次。

受害人忍無可忍揭露經歷

直至受害人年滿14歲、到2012年國中畢業前，李男繼續以靈異說法作為借口，在住所或開車將她載到其他地方，再次性侵20次，還有1次趁受害人睡覺時進行性侵。受害人對事件一直啞忍，直到被父親指責對她李男不禮貌，她才將說出6年來受辱經歷，父親聞言大驚，帶同女兒前往中壢分局報警。

李男辯稱，曱甴跑到女友孫女下體，他才順勢性侵，之後改口稱自己只是撫摸女童私密部位，沒有心生交。（示意圖／shutterstock）

懷疑祖母一早知情

受害人協助調查時透露，3次發現李男偷偷將蟑螂屍體丟到其內褲，她才意識到被李男欺騙，所以逐漸反抗，性侵次數才變少。同時她提到，祖母曾經有1次撞破事件，當時李男聽到祖母行樓梯的聲音，所以逃到廁所，但祖母目睹孫女全裸躺在床上，痛哭詢問發生何事，但之後沒有跟進。

受害人報警後，在祖母追問之下，才坦言當時不敢說出真相，祖母解釋以為他們在「玩耍」，所以沒有處理，但受害人認為「我覺得她有看到，但是她選擇不相信」。

稱蟑螂跑到女童下體 繼而順勢性侵

李男卻辯稱，自己沒有放蟑螂，而是蟑螂跑到女友孫女下體，他才順勢性侵；之後改口稱受到女友兒子恐嚇，他才會承認性侵，自己只是撫摸女童私密部位，沒有性交。

受害人憶述男被告道歉

受害人父親表示，過往從事冷氣裝修工作，生活作息比較不穩定，經常早出晚歸，有時忙到晚上11時至凌晨零時才回家，不太清楚女兒當時情況。當時得知事件後，他就立即和李男對質，雖然情況混亂，但他記得對方沒有反駁，事後李男有道歉。

法官裁定42項性侵罪名全部成立，判處被告入獄13年6個月。（示意圖／shutterstock）

受害人原本打算啞忍

受害人母親也指，女兒和李男互稱「阿公」、「孫女」，女兒喝了桌上半杯威士忌，才說出真相，女兒更指不想傷害祖母，打算等到他們逝世才說出來，但因為被父親責罵不尊重李男，所以她才選擇說出事件。

法官裁定42項罪名全部成立 判被告入獄13年6個月

高等法院法官對比所有口供，認為受害人當時年紀尚小，若非親身經歷，難以清楚描述相關過程，而且根據受害人父母口供，足以證明李男沒有積極反駁，裁定20項「對未滿14歲女子犯強制性交」、20項「成年人對少年犯強制性交」、1項「成年人對少年犯乘機性交」，以及1項「對未滿十四歲之女子犯強制猥褻」共42項罪名全部成立，判處被告入獄13年6個月。

（綜合）