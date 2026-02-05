小姊妹遭猥褻！阿伯誘入公廁摸私處給封口費　捱告即稱不舉遭打臉

台灣發生連環猥褻兒童案。彰化1名老翁被指在自己住所和公廁4次非禮鄰居小姊妹，事後各自給予1,000新台幣（約250港元）作為「封口費」，受害女童向家人展示紙幣，案件才曝光。男被告否認犯案，不但辯稱女童住所遭到偷錢，所以家屬才會誣陷他，而且形容自己「不舉」，甚至聲稱受害女童自行脫去衣物，「她們就自己喜歡這樣，我也沒辦法」，但法官拒絕接納其說法，裁定「對於未滿14歲之女子為猥褻行為」罪成，判處有期徒刑2年6個月。



老翁猥褻完2名女童後，各自給予1,000新台幣（約250港元），叮囑她們切勿告知給其他人。（示意圖／shutterstock）

展示猥褻手勢 引誘2名女童入廁所下手

台媒於今年1月報道，涉案阿伯在家中開神壇維生，和2名受害姊妹是鄰居關係。2024年一個晚上在屋外以「左手比圈、右手食指插入」的猥褻手勢引誘她們，將她們帶到1個公共廁所，並在廁所內要求她們脫去衣物，老翁用手和下體觸碰女童私密處。

各自給予1,000新台幣「封口費」

2名女童的胞妹見狀跟隨，見到胞姊遲遲沒有出來，於是在廁所外大聲呼叫，老翁隨即匆忙各自給予1,000新台幣（約250港元），叮囑她們切勿告知給其他人，事後女童取出鈔票，被家人發現追問後，事件因而曝光。

老翁捱告庭上狡辯

案件在彰化地方法院進行審理，涉案老翁一直否認涉案，辯稱女童家中有錢失竊，對方懷疑他偷錢，所以挾怨報復誣告，被告反指自己亦遭女童偷錢，聲稱不知道女童年齡，她們自行脫去衣物，「她們就自己喜歡這樣，我也沒辦法」，他更稱自己年事已高，有勃起能障礙，請求進行精神和性功能鑑定。

老翁聲稱自己有勃起障礙，但法官拒絕接納。（示意圖／shutterstock）

CCTV拍到3人入廁所過程

法官查看現場閉路電視，見到老翁帶同2名女童進入廁所，加上被告提供的身心障礙證明，只是證實有聽覺障礙，不論其生殖器官能否勃起，其行為已經構成猥褻，而且被告對答清晰，沒有必要進行性功能和精神鑑定。

男被告入獄2年6個月

法官認為，被告從來沒有就「被偷錢」一事報案或通知鄰居，相信只是事後卸責之詞，考慮到被告雖然沒有前科，但利用鄰居關係下手，罪行嚴重，加上被告沒有悔意，裁定「對未滿14歲女童實施猥褻行為」罪名成立，判處有期徒刑2年6個月，至於被告在其住所猥褻行為，法官認為罪證不足，所以判處無罪。

（綜合）