酒吧女開玩笑稱「有種你就摸」　後續指控同事性侵　案情逆轉定讞

台灣發生懷疑性侵案。高雄1名在酒吧工作的女子指控，和男同事飲酒後，在酒吧門口聊天，男同事突然詢問能否摸其胸部，女事主半開玩笑回應「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，隨即遭對方拉到後巷性侵。男同事事後否認指控，但願意賠償80萬新台幣（約20萬港元）息事寧人，檢察官認定該名男同事行為涉及性侵，於是依法起訴。案件經過2次審理，法官翻查相關錄音和口供，卻認為存有疑點，終極裁定男被告無罪釋放。



女方指控和男同事飲酒後，在酒吧門口聊天，男同事突問能否摸其胸部，女事主半開玩笑回應「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，隨即遭對方拉到後巷性侵。（示意圖／shutterstock）

女方指控遭男同事拉到後巷性侵

台媒於今年1月報道，涉案黎姓男子中文不佳，和女同事在高雄1間酒吧共事多年，案發2022年6月18日晚上，女方聲稱2人當時在酒吧一起飲酒，並在門口聊天。黎男帶有醉意，突然詢問女事主能否摸其胸部，她半開玩笑回應「摸啊摸啊，有種你就摸啊」，豈料黎男竟將她拉到酒吧後巷，以激烈方式親吻和咬向她，透過暴力強迫她口交，將她轉身面向牆壁，強制性交得逞。

男方賠償80萬新台幣息事寧人

黎男事後一直否認，強調雙方你情我願性交，相信為了息事寧人，在女同事和其楊姓男友等人的見證和錄音下，雙方同年7月簽下和解書，由黎男賠償80萬新台幣（約20萬港元）。檢察官因此認定黎男行為涉及性侵，於是提出檢控，法官卻裁定被告無罪，控方見狀上訴。

案件經過2次審理，法官均裁定男被告無罪。（示意圖／shutterstock）

口供和錄音內容存有疑點

案件在高雄高分院進行二審，法官播放案中錄音內容，相信被告受到楊男長時間逼問辱罵下，才表示「我有做出好像要強姦的動作」，難以認定是自白，加上女方口供內容前後不一，從「被拉入」巷內變為「被邀請進入」，事發經過存疑。

此外，女方曾表示，當晚只是飲用1至2瓶啤酒，自己酒量非常好，「2瓶對我來說就像水一樣」，自己「被性侵」時曾經掙扎，可見其意識清楚，而且具備反抗能力，令到法官質疑被告是否仍能向她施以強制性交。

雙方訊息對話無法加強指控

至於雙方之間的訊息對話，女方曾用英文要求黎男道歉，並稱當時沒有同意發生性行為，令她感到不適。黎男回覆會「認真道歉」，但沒有提及就何事致歉。法官認為，相關對話只能顯示黎男有道歉意圖，沒有明確承認進行強制性交行為，無法加強女方指控。至於和解書的簽署過程，在場3名證人對細節說法不一，包括未能解釋有沒有人為黎男進行翻譯，難以證明黎男完全理解內容和自願簽署。

案件經過2次審理 男被告無罪

綜合所有證據，法官再次認定控方證據不足，維持原判，駁回上訴，裁定男被告無罪，全案定讞。

（綜合）