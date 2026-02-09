女生IG識男網友！一起瀡滑梯和盪鞦韆　突遭拖入公園男廁性侵怒告

社交平台近年大行其道，但用戶記得小心自身安全。台北1名女牛一在instagram認識1名男網友，雙方相識不久便相約外出到遊戲場，一起瀡滑梯和盪鞦韆，豈料男子趁機將女生強行拉進公園男廁性侵得逞，受害人事後報警，雙方以30萬新台幣（約7.5萬港元）達成和解，法官裁定「強制性交」罪成，判處有期徒刑1年10個月，緩刑3年，全案定讞。



姜男透過instagram結識1名女子。（AI生成圖片）

IG相識 相約到遊戲場溜滑梯和盪鞦韆

台媒於今年1月報道，涉案姜姓男子透過instagram結識受害人，雙方相識只有極短時間，就相約2024年下旬到台北市南港公園遊戲場見面。案發於凌晨1時許，姜男駕駛電單車，載同女網友到遊戲場，他們在場內瀡滑梯和盪鞦韆。

強拉受害人入男廁性侵

其間姜男見到四下無人，無視女網友意願，將對方強拉入遊戲場內男廁。姜男在廁所內不理會女網友反抗，先強吻對方，隨後脫去其下身衣物強制性交，受害人事後報案求助。

他們本身在場內瀡滑梯和盪鞦韆，姜男將女網友強拉入遊戲場內男廁，先強吻對方，隨後脫去其下身衣物強制性交。（AI生成圖片）

賠償30萬新台幣 緩刑3年

士林地檢署依法起訴，案件在士林地方法院進行審理，姜男承認罪行，同意向受害人賠償30萬新台幣（約7.5萬港元），受害人表示願意原諒對方，請求法院從輕發落。法官指出，被告行為嚴重侵害受害人性自主權，對其身心造成傷害，考慮到被告沒有前科，犯後態度尚可，再犯機會不大，裁定「強制性交」罪成，判處有期徒刑1年10個月，緩刑3年，全案定讞，緩刑期間，被告必須接受保護管束，履行賠償義務。

（綜合）