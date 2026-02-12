雜工與人妻網友約炮公廟女廁激戰！威脅公開性愛片　迫再戰兼借錢

許多現代人喜歡用交友程式約炮，但小心會否遇人不淑！台灣新竹1名雜工透過交友程式認識1名人妻，2人相約在土地公廟的女廁內「愛愛」，雜工事後以性影像要脅人妻再次發生關係及「借錢」，嚇到她報警求助。法官經審理後，裁定被告「恐嚇取財未遂」罪成，判處有期徒刑4個月。



雜工與人妻相約在土地公廟的女廁內發生性行為。（AI生成圖片）

前往土地公廟的女廁內激戰 雜工恐嚇公開性私密影像

台媒於今年2月報道，涉案雜工用母親的手機號碼在交友程式註冊，2024年6月27日結識1名人妻，其後相約見面，並在1所土地公廟的女廁內激戰。豈料雜工事後為了逼迫人妻再次發生性行為，以及要借3,000新台幣（約750港元），竟然傳送多個恐嚇訊息給人妻，甚至提及「這幾天你老公就會知道」、「你拍的那些，我就放學校」、「到時候他知道、你小孩知道你的照片事情」等，揚言若人妻不順從，就會公開性影像。

雜工向人妻傳送威脅訊息，逼迫再次和她發生性行為，以及要借3,000新台幣（約750港元）。（AI生成圖片）

人妻報警求助

人妻擔心婚外情一旦曝光，會遭丈夫責備和親友議論，甚至私密影像外流，於是報警提告。

被告罪成判處有期徒刑4個月

男被告承認罪行，並稱已經賣出案中手機，直至開庭都未取得原告原諒或進行賠償，法官考慮到被告收入僅能維持生活，裁定「恐嚇取財未遂」罪成，判處有期徒刑4個月，但可易科罰金，以1,000新台幣（約250港元）折算1天，全案仍可上訴。

（綜合）