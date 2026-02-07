滅門奪命火！一家5口燒死皮肉消失　最小僅2歲　調查揭更心寒內情

馬來西亞發布恐怖滅門慘案！當地警方今年1月於江加埔來油棕園裏1間被大火燒毀的破舊房屋內，發現6具遺體，分別是已與丈夫離異的印裔女子和其4名2至17歲兒女，以及1名男性友人。這宗慘劇最初被判斷為火災意外，然而經警方深入調查，發現案件實際上涉及更心寒內情，以「謀殺」罪名拘捕4名疑犯，若罪成可判死刑。



馬來西亞發布恐怖滅門慘案，6人被燒死皮肉消失。（馬來西亞警方圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，事緣馬來西亞警方於1月9日下午1時半左右，接獲女死者48歲已分開多年的丈夫報案，指尋找失蹤多天的妻兒時，在江加埔來油棕園裏1間已燒毀房屋內發現疑似遺骸。

一家5口及友人燒死 皮肉消失

警方到場調查，證實共有6具遺體，包括35歲印裔女子、其4名2至17歲兒女，以及女子的29歲男性友人。警方指，這些遺骸已經沒有皮肉，並有火燒痕迹，經警方鑒證科及法醫鑒定，推測6人已死亡最少3個月。

警方調查證實共有6具遺體，遺骸已經沒有皮肉，並有火燒痕迹，經警方鑒證科及法醫鑒定，推測6人已死亡最少3個月。（馬來西亞警方圖片）

警方表示，案發地點遠離住宅區，沒有水電供應，人迹罕至，35歲女死者與兒女住在該處，當中除了2歲兒子，其餘3名已屆適學年齡子女都沒有上學。警方又提到，女死者及29歲男死者都有吸毒習慣。

初步判斷火災意外 調查揭心寒內情

警方最初把慘劇定性為火災意外，沒有刑事成份，可是經過深入調查，發現案件案中有案，涉及「謀殺」，並於1月21日在依城區拘捕3男1女、年齡19至35歲疑犯。4名疑犯都有犯罪紀錄，其中3人尿液檢查對冰毒呈陽性反應。

馬來西亞警方交代案情。（馬來西亞《中國報》圖片）

警拘4男女涉謀殺

警方指出，35歲女死者與29歲男死者與4名疑犯是「毒友」關係，其中2名男疑犯被控謀殺罪，另外1男1女疑犯則轉做污點證人。警方正調查犯案動機是否與毒品糾紛有關。

2名男疑犯被控謀殺罪，另外1男1女疑犯則轉做污點證人。（馬來西亞《星洲日報》圖片）

根據馬來西亞法律，如果謀殺罪成，可被判處死刑，或監禁最高40年，以及不少於12下鞭笞。