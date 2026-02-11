女病人喪偶放棄治療！女兒不忍揭亡父出軌她閨密　寡婦突求生怒告

喪偶令人傷心，意外驚悉伴侶生前的秘密反而轉悲為怒。台灣新竹1名人妻因結婚30多年的老伴過世，悲痛到失去求生慾望，患病後想放棄治療。2名女兒不忍心母親受苦，透露父親生前和母親的高中閨密出軌一事，甚至展示父親和小三的露骨對話和私密照片，只見小三掀衫只穿內衣，繼而傳送露胸照，亡父回覆「忽然覺得好想吃你的布丁奶」。母親突有求生意志怒告閨密，法官經審理後，判處被告賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



人夫生前和妻子的高中閨密出軌。（AI生成圖片）

阿姨傳送露胸照 父親回覆︰忽然覺得好想吃你的布丁奶

台媒於今年2月報道，涉事夫妻結婚32年，育有2名女兒，人妻有1名高中閨密，經常前來參加家庭聚會，2名女兒視之為阿姨。人夫本身有小兒麻痺症，生活行動不便，去到2017年過世，2名女兒整理遺物時，赫見父親生前出軌阿姨的證據，阿姨不但傳送只穿內衣的露胸照，而且表示「早安：新鮮的，看完請刪除」，父親回應「忽然覺得好想吃你的布丁奶」，尚有其他不雅訊息和照片。

母親病重想隨亡夫而去 驚悉遭背叛突有求生意志

她們大為震驚，擔心母親承受不住父親的逝世和背叛，決定啞忍多年，直到近年見到母親仍為父親離去悲慟不已，明明自己患病，都想放棄治療，打算跟隨亡夫而去，所以將此事告知母親，希望母親堅強活下去，母親聞訊大怒，向小三閨密索償60萬新台幣（約15萬港元）。

女病人仍為丈夫離去悲慟不已，甚至想放棄治療，打算跟隨亡夫而去，2名女兒將亡父生前出軌一事告知母親，希望對方堅強活下去。（AI生成圖片）

女兒打臉提供物證口供

案件在新竹地院進行審理，被告辯稱自己從事民俗療法相關工作，和人夫由客戶變成朋友，彼此分享日常生活，沒有和對方出軌。但女兒除了展示相關證據之外，更指出2023年9月曾經質問阿姨為何和父親出遊同房，阿姨聲稱為其父親醫病，最後演變成越軌，「一時失去理智，只能懇求媽媽還有姊妹原諒」、「在平日生活中，我都盡量多做善事來彌補曾經犯下的錯誤」、「我非聖人才會隨着你爸的安排犯下大錯」。

判處賠償20萬新台幣

法官經審理後，沒有接納到被告口供，認為她侵害原告配偶權，判處賠償20萬新台幣（約5萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）