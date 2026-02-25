曾強姦智障女囚6年！人夫出獄性侵13歲智障小女友　囚X年打藤X下

新加坡發生智障兒童遭性侵案件。1名男子曾因性侵1名智障女子而被判囚6年，男子出獄後成為人夫仍不知悔改，在網上認識1名有特殊需要的13歲智障女童，雙方交往後，人夫在組屋樓梯口2次和「小女友」性交，最終被重判入獄12年和打藤12下。



34歲男被告羅斯扎拉尼（譯音）曾在2007年因強姦1名智障女子，被判坐牢6年。（AI生成圖片）

曾因強姦智障女被判坐牢6年

當地媒體於今年2月報道，34歲男被告羅斯扎拉尼（譯音）曾在2007年因強姦1名智障女子，被判坐牢6年。被告出獄後擔任送貨司機，並已結婚，但有人沒有沒取教訓，仍然趁機犯案。今次案件中的13歲受害人在小學讀書時，已被評估為有嚴重的讀寫障礙，在1間特殊教育學校讀書。

2次和「小女友」發生性行為

被告與受害人於2024年在instagram認識，開始透過文字訊息和視訊聊天，之後被告要求女童當其女友，女童隨即答應，他們以「親愛的」稱呼彼此。同年8月15日，在被告的要求下，女童答應見面，被告駕駛貨車前往西海岸通道和「小女友」會合。

其後被告帶同小女友到附近組屋，乘搭電梯到組屋12樓，2次在樓梯口發生性行為，完事後帶同「小女友」回到組屋底層，然後駕駛貨車離開，之後沒有再見面。

雖然被告認罪，但仍遭法官重判入獄12年和打藤12下。（AI生成圖片）

受害人智商屬於低水平

案發個多星期後，受害人向學校職員透露事件，校方知道後立即報警。被告於同年9月25日被捕。受害人案發後再次接受精神評估，結果顯示其智商屬於低水平，認知和適應社會等能力都是偏低。

入獄12年和打藤12下

被告被控2項相關罪名，檢控官批評被告再次挑選無法保護自己的受害人，沒有因曾被監禁而改過自新，被告持續性侵弱勢受害人，必須受到法庭嚴懲，雖然被告認罪，但仍遭法官重判入獄12年和打藤12下。

