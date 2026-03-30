男友約炮對象是男生！她意外驚悉崩潰︰畫面揮之不去　網民籲體檢

不論出軌對象是什麼性別，偷腥行為一樣難以寬恕。台灣有女生在網上表示，和男友交往3年，意外發現對方手機影片，「竟然背着我偷吃男生，因為是男的，我整個不知道該講什麼」，形容「那個畫面真的揮之不去」。樓主指男友承認約炮，卻稱不喜歡男性，只不過想嘗試同性性愛，令到她無言以對。



大量網民笑言「偷吃不用分性向」、「有可能他是同性戀或是雙性戀，只是不想承認，你不能滿足他的性需求，辛苦你了，有空可以去檢查一下」、「至少你不是輸給女的」。



女生指知道男友會觀看有關偽娘的成人影片，她「雖然蠻震驚，但還是表示尊重」。（AI生成圖片）

觀看偽娘題材成人影片

樓主在「Dcard討論區」表示，和男友交往3年期間，知道對方會觀看有關偽娘的成人影片，「雖然蠻震驚，但還是表示尊重」，男友外表「真的完全不會連想到他對男生有興趣」。

男友︰真的不喜歡男生，只是想試試看關於性方面

但樓主最近意外發現男友手機相簿的影片，「竟然背着我偷吃男生」，形容當時「整個心」、「那個畫面真的揮之不去」，雙方攤牌期間，男友承認使用交友程式約炮，但聲稱「真的不喜歡男生，只是想試試看關於性方面」。

樓主最近意外發現男友手機相簿的影片，「竟然背着我偷吃男生」，形容當時「整個心」、「那個畫面真的揮之不去」。（AI生成圖片）

網民提醒盡快進行檢查

樓主質疑「性方面對男生也很有興趣，但是戀愛只能女生？」，無法再信任男友，甚至懷疑男友根本是同性戀。帖文引來許多網民留言，「你們好好溝通，看看他是否同性戀或雙性戀，現在去好好檢查一下自己是否都健康」、「這劇情原來不是戲裡才有」、「除非你可以接受自己的男友偷約，而且跟同性發生性關係，不然我覺得快點分手對你比較好」。

（Dcard討論區）