玩交友App識12歲女童！交談數天見面性交　男子捱告4原因獲判無罪

外表成熟，不代表實際上已成年！台中1名男子在交友程式認識1名12歲女童，雙方交談數天後見面性交。男子事後捱告，在庭喊冤指出女童一直自稱「21歲」，而且外型早熟，根本不知道對方年僅12歲。



法官查看女童多個交友程式帳號和雙方對話紀錄，發現女童果然偽裝成21歲，加上事後和男被告互動內容正常，完全沒有責備意思，醫院報告結果亦指出女童沒有新傷，精神狀態穩定，法官認定被告沒有誘姦意圖，判處無罪。



男被告透過交友程式認識1名女子，她自稱「21歲」，男被告信以為真，其後和對方發生性關係。（AI生成圖片）

女童自稱21歲 外型成熟

台媒於今年2月報道，26歲熊姓男子於2023年9月透過交友程式認識1名女子，對方自稱「21歲、天秤座」，熊男信以為真，互動數天日後，熊男同月10日凌晨3時許凌晨駕駛電單車和女子會合，見到她外型成熟，外表和其他21歲女子相若，其後熊男帶她到住處性交。惟該名女網友原來只有12歲，她回家時遭父親「巡房」撞見，起初謊稱前往買飲料，直到被母親追問，才承認和熊男見面，又聲稱自己有反抗，但熊男仍然強行繼續性交，甚至威脅稱毆打其家人。

被告否認性侵罪行

父母聞訊後相信女兒，立即報警求助，案件在台中地院進行審理，熊男被控「對未滿14歲女子強制性交」罪名，他強調女生在程式資料和訊息中皆自稱「21歲」，加上外型早熟，所以他不知道對方年僅12歲。

法官裁定被告無罪。（AI生成圖片）

雙方事後對話正常 醫院報告結果顯示女生無新傷

法官檢查女童多個交友程式帳號和雙方對話紀錄，發現女生果然偽裝成21歲，而且他們事後被另一個交友程式配對，女方俏皮詢問「你什麼時候進去（坐牢）？」，而且傳送語音訊息，帶住笑意表示「X！你又不喜歡我，你跟我打X幹嘛」，並向熊男透露有叫父親放棄提告，甚至說了數次「好好笑」。另外，醫院診斷書顯示女生沒有新傷，精神狀態穩定。

法官判被告無罪

法官認為，今次案件除了女方的單一指控之外，沒有其他證據支持「男方明知其未成年」或「強迫發生關係」，女生事後的戲謔語氣更加嚴重動搖其可信性，裁定被告無罪，案件仍可上訴。

