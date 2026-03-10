教室變炮房！18歲學長與15歲學妹校內愛愛　他罪成這樣做終免坐監

台灣發生學長性侵未成年學妹案件。高雄1名剛滿18歲的高中男學生，在網上認識1名15歲同校學妹，他們在校舍教室內熱吻和發生性行為，東窗事發後，學長只承認有親密行為，但否認進行過性行為。



案件經過一審後，男被告遭判囚6個月，他嚇到掏出30萬新台幣（約7.5萬港元）與學妹達成和解，而且同時提出上訴，法官考慮到被告已經賠錢，加上學妹亦代為求情，雖然維持6個月有期徒刑，但同時改判緩刑3年。



鄭男放學帶同學妹潛入學校1間教室親吻擁抱，繼而發生性行為。（AI生成圖片）

潛入學校教室親吻擁抱發生心生行為

台媒於今年2月報道，18歲鄭姓男被告和15歲學妹雖在同1間高中讀書，但他們本身並不認識，至2022年10月經社交平台接觸，關係變得曖昧。同年11月，正值放學之際，鄭男帶同學妹潛入學校1間教室親吻擁抱，繼而發生性行為。

案件經過2次審理，法官判處男被告緩刑3年。（AI生成圖片）

案件一審 罪成入獄6個月

事件東窗事發，法院審理時，鄭男被控「妨害性自主」罪名，只是承認有親密肢體接觸，堅決否認摸胸和進行性行為，但法官經審理後裁定罪成，判處有期徒刑6個月，而且不得易科罰金。

二審改判緩刑3年

鄭男立即上訴至高雄高分院，同時願付30萬新台幣（約7.5萬港元）現金和學妹一方達成和解。法官考慮到鄭男年紀尚輕，社會經驗不足，加上受害人願意收下賠償後和為他求情，法官維持原判，同時宣告緩刑3年，被告需接受2場法治教育，案件仍可上訴。

