18歲清潔工與15及14歲姊妹性交！2女染梅毒　母收診斷書崩潰怒告

明知自己有病，就不應故意傳染給其他人！台灣嘉義1名青年清潔工認識1名15歲少女，和她發生性關係後，改與對方未滿14歲的胞妹交往，雙方短短4個月內發生至少10次性行為，事後姊妹同確診梅毒。母親知悉事件後怒告該青年，被告認罪且與受害人達成和解，但卻無錢賠償。法官裁定被告「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交」和「對於未滿14歲之女子為性交」罪成，判處3個月和1年10個月有期徒刑。



陳男認識1名15歲少女，和她發生性關係後，改和對方未滿14歲的胞妹交往，雙方短短4個月內發生至少10次性行為。（AI生成圖片）

先後和未成年姊妹發生關係

台媒於今年3月報道，涉案陳姓男子年約18歲，從事清潔工作，透過朋友認識1名15歲國中少女，之後再認識其未滿14歲的胞妹。陳男2024年11月先在住所和姊姊發生性行為，到了2025年2月至6月底，陳男改與妹妹交往，雙方短短4個月內在家中至少發生10次關係。

母親收到診斷書，驚悉2名女兒患有梅毒，得知事件來龍去脈，崩潰大怒報警提告陳男。（AI生成圖片）

姊妹同中招感染梅毒

直到母親發現2名女兒身體不適，於是帶往她們到醫院接受檢查，收到診斷書驚悉2名女兒患有梅毒，得知事件來龍去脈，崩潰大怒報警提告陳男，警方經調查後拘捕陳男。

2項罪名成立 囚3個月和1年10個月

案件在嘉義地院進行審理，被告在庭上認罪，法官認為，被告明知姊妹尚未成年仍然犯案，雖然沒有違反意願，雙方達成和解，但陳男月薪3萬至4萬新台幣（約7,500至1萬港元），經濟狀況一般，賠償時間長達7年，首期賠償金額已經無法如期完整支付，加上播毒，法官裁定被告「對於14歲以上未滿16歲之女子為性交」和「對於未滿14歲之女子為性交」罪名成成，判處3個月和1年10個月有期徒刑，不予緩刑，案件可上訴。

（綜合）