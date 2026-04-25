剛去完喪禮！74歲婆婆騎電單車過馬路　遭24歲女大學生駕車撞斃

馬來西亞日前發生奪命車禍，當地玻州1名74歲華裔婆婆剛去喪禮送別好友，詎料駕電單車回程，橫過馬路時被1輛休旅車猛撞，婆婆連人帶車被拖行至逆線馬路，當場重傷身亡。涉事司機是24歲印裔女大學生，警方正調查意外原因。



74歲婆婆騎電單車時遭私家車猛撞，連人帶車遭拖行至逆線馬路，電單車攝到車底。（網上圖片）

74歲死者馮玉蘭（譯音）生前務農，在出席友人喪禮後不幸遇車禍身亡。（網上圖片）

出席喪禮後駕電車單 婆婆遭休旅車撞斃

據馬來西亞《中國報》、《東方ONLINE》報道，74歲死者馮玉蘭（譯音）生前務農，事發於4月20日晚，馮婆婆到新路街出席完友人的喪禮離開，於晚上約7時騎電單車從道路右側駛出橫過馬路，其時1輛休旅車駛至，猛撞向馮婆婆的電單車左側，連人帶車將馮婆婆拖行至逆線馬路。

車禍後肇事休旅車車頭嚴重損毀，電單車則攝到車底，而馮婆婆重傷昏迷，當救護人員到達現場時，發現她已當場死亡，肇事女司機則無受傷。

當地警方稱，肇事司機是24歲印裔女大學生，在補習中心做兼職，事發時正駕駛國產Perodua Aruz休旅車去上班。

醫護人員到達場時發現婆婆已無生命跡象，其電單車攝到休旅車車底。（網上圖片）

死者將做驗屍 涉事休旅車遭扣押

據悉，事發現場是筆直的雙程路，中央畫有雙白線，事發時天氣晴朗且路面乾燥，警方在場完成拍照取證及繪圖工作，並扣押肇事車輛以作進一步調查。死者遺體被送至醫院太平間等候驗屍，以查明死因。