長野縣白馬村野外滑雪遇難　遊客遇雪崩失蹤　4個月後終發現遺體

日本長野縣白馬村是國際知名的滑雪勝地，今年1月發生一宗外籍遊客滑雪失蹤事故。1名33歲美籍女子在「Backcountry Skiing」（山岳滑雪／野外滑雪）期間遇上雪崩失蹤，同行男子下山求援，歷時近4個月後，當地警方直升機日前在海拔1,300米的山上發現女子遺體。隨案件細節曝光，網民也討論起野外滑雪的風險問題。



今年1月2日，一對美籍男女野外滑雪時迷路了，身體無法動彈。（「日テレNEWS」新聞截圖）

美籍男女玩野外滑雪 遇雪崩失散男子下山求救

日媒報道，事發於今年1月2日，女事主與31歲美籍男子前往長野縣白馬村北城八方尾根附近，在海拔約1,300米的山區進行野外滑雪，其間兩人迷路被困。男子在翌日成功下山脫險，他向警方供稱當時他們遇上雪崩後失散，他找不到女事主。長野縣救援人員展開搜救，但一無所獲。

33歲美籍女遊客玩野外滑雪期間時失蹤。（AI生成圖片）

直升機巡查於海拔1300米山坡尋回遺體

直至4月28日上午10時30分左右，警方直升機在搜索遇險者時，在白馬村八方澤海拔1,300米的位置發現倒臥的遺體，她身上仍穿著登山外套、滑雪靴及頭盔，後確認失蹤的女事主。

4月28日警方搜救直升機於山區發現一具倒地遺體。（網上圖片）

經身份核實，確認死者為失蹤已久的美籍女子。（「日テレNEWS」新聞截圖）

網民質疑地方政府只顧吸引遊客

有當地網民質疑事件涉及管理部門失職，事發地點是山區，並無相關法規規範此類野外滑雪行為。有言論批評，長野縣政府將旅遊業視為經濟支柱，只顧全力吸納訪日遊客，卻從未建立完善的山區人員統計制度，導致無法確定事故率數據以此規劃安全配套，批評管理部門「只顧吸客，怠於完善設施」才是悲劇核心原因。