滑雪場現「神秘手臂」竟是有人被活埋　救人影片狂吸數十萬次觀看

一名男子在瑞士滑雪時，意外在積雪很厚的雪地中發現一隻伸出的手臂，他原本以為對方只是一名普通的滑雪者需要幫忙，沒想到靠近發現，對方幾乎全身都被埋在雪中，慘被活埋。



身為創意總監的37歲男子馬泰奧（Matteo Zilla）近來在網路上分享，1月10日在恩格爾貝格（Engelberg）當地滑雪的他，四周看起來十分平靜，然而途中卻看到遠方疑似有一隻手臂從雪堆中伸出來。

（Instagram@matteozilla）

滑雪場驚現「活埋現場」男子徒手挖雪救人：

馬泰奧因為好奇上前查看，沒想到看到一名男子被活埋，全身只剩一隻手和腿露在外面，急忙試圖把人從約40至50cm厚的積雪中挖出。

新雪積到50cm 男子意外受困

馬泰奧表示：

當天下了約40到50cm厚的新雪，雪況很好，積雪很厚，當我看到那人時，原本以為他可能不小心弄丟滑雪板了，所以過去幫忙，結果看到他只有一隻腳露在外面，趕緊把他臉上和身上的雪清除。

獲救男子後來告訴馬泰奧他們，他滑雪時因為沒注意到小樹叢，所以翻倒在雪地中，幸好沒有受傷。馬泰奧把影片分享在網路後立即爆紅，短短幾天已獲得70多萬點閱，許多網友大讚他英勇救人。

