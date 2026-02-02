布吉驚現「移動活春宮」　情侶嘟嘟車內赤裸激戰　影片瘋傳惹公憤

泰國觀光勝地布吉1月29日發生離譜活春宮事件。



一對外國籍情侶搭乘「嘟嘟車（Tuk Tuk，或稱「篤篤車」）」時，不顧周邊往來車輛以及其他用路人，赤裸著身體在行進中的後座忘情親熱發生性行為。

外籍男女在嘟嘟車上發生親密行為。（Facebook@Phuket Times ภูเก็ตไทม์）

外籍男女在「嘟嘟車」上發生親密行為：

「嘟嘟車」變砲房 男女交纏親熱

Thaiger報導，這起事件發生地點位在布吉卡圖縣巴東區，這輛「嘟嘟車」當時正行駛在連接布吉中心區域與西海岸的路上。畫面中，這對外籍男女在車內赤身裸體，當著眾人的面進行親密肢體接觸。

過程被後方駕駛錄下並上傳網絡，影片被Phuket Times分享之後，瞬間引發關注。

畫面瘋傳 泰網友氣炸

影片曝光後隨即在網絡炸開，許多網友湧入留言區表達不滿，直言這種行為嚴重踐踏當地社會規範，有損布吉作為國際觀光景點的形象。有的網友則是爭論這類行為是否觸法，也有人認為這反映出外籍旅客不當行為日益嚴重的狀況。

目前針對這起事件，Amarin TV指出，當地警方尚未對此事件作出任何正式回應。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】