$200花束變$400？柴灣花店誤包大花束收錯錢　尋客退款：大花照用

買小束花變大束花，連貨款都由小變多！柴灣樂軒臺1間花店近日發生「計錯數、收錯錢」事件，店方指因內部溝通出錯，誤將客人的「小花束」的全額付款200元，當作是「大花束」的訂金，令客人無辜多付了200元。

店方在核對賬目後發現多收錢，因擔心打亂客人的預算而深感內疚，遂於網上發帖急尋該名街坊，承諾全數退回多收的款項，並大方表示「花束照用」，獲網民大讚為誠實好店。

柴灣樂軒臺1間花店因花藝師誤將全額付款當作訂金，令客人多付了200元。（AI生成圖片）

花藝師誤當訂金 製作400元大花束

涉事花店於facebook專頁「柴灣小西灣關注組 2.0 💛」發帖，指有街坊於1星期前在店內訂購了1束價值200元的畢業花束，並已當場全數支付貨款。然而，店內的花藝師在處理該訂單時出現誤會，將該200元全額誤以為是價值400元大花束的「訂金」，變成尚欠200元尾數，並且為客人製作了大型花束。

花店為客人製作了價值400元的大型花束，圖為花束成品。（Facebook@柴灣小西灣關注組 2.0 ）

被多收200元「尾數」 顧客感疑惑照付款

該名客人於5月24日（周日）前往位於樂軒臺的花店取花，店員當時表示需;收取200元「尾數」。客人感到疑惑，並曾開口詢問：「呢束花係$400㗎？」在花藝師確認後，客人未有深究，亦沒有多作計較，便再次支付了200元。

花店職員在5月25日整理賬單時，才驚覺原來客人當初只訂了200元的小花束，是店方疏忽導致客人買到了不符合預訂規格的花束，且多付1倍價錢。

花店職員在翌日對賬時先驚覺算多收了錢，導致客人買到了不符合預訂規格的花束。（AI生成圖片）

發帖尋客承諾退款200元 獲網民激讚

店方在帖文中透露，對事件感到十分過意不去：「越諗越過意唔去，可能人哋只是需要小花束已經夠，又或者客人的預算係$200。」店方深感自身的疏忽導致客人購買了不符合預期規格的花束，因此決定誠心透過Facebook發帖尋人，並在帖文末段鄭重向該名客人致歉，呼籲昨日於樂軒臺取花的街坊盡快與他們聯絡，承諾將無條件退回多收的200元，表示「升級了的花束你照用」，希望藉此表達最誠摯的歉意。

網民紛紛留言大讚店主誠實，「誠實好店」、「店主做得非常之好祝你生意興隆」、「有道德」、「做生意老實，欣賞妳。做生意駁回頭客和口碑，不是做一單過做完結! 」。有人笑稱這可能是「廣告」，並指十分成功；店方則解釋客人訂花時有留電話，但因花束交收後完成訂單，客人已取走了單據，店方沒有保留，所以未能立即聯絡。