天水圍年花店$300蘋果樹！街坊行50米跌蘋果驚悉假貨　欲退貨被罵

年近歲晚，許多短租店應節從事農曆新年生意。有天水圍街坊在網上訴苦，在區內見到有短租店售賣1棵連花盆的蘋果樹，雖然比較細棵，但枝葉茂盛，果實累累，便心動購買，但因擔心是假貨，於是交易前多次詢問女商家是否真蘋果樹，對方稱是。樓主於是花費300元購買蘋果樹，豈料「行出去唔夠50米，個蘋果震到掉落先發覺係假嘢」。樓主折返花檔要求退錢，反被「個惡女人指鬧」。



許多網民留言指是假蘋果樹，「好多年前都已經知道呢啲蘋果樹啲蘋果係釘上去嘅，咁細棵樹正常認知都唔會有咁多咁大隻蘋果啦」、「傻瓜，啲蘋果黏上去」、「交智商稅」。樓主回應呻笨，「呢個年頭在香港消費都慘」，稱已經向海關舉報，並指對方仍然賣樹，懷疑被人拆穿後改稱「真果真樹」，仍然為移花接木行為狡辯。



短租店售賣年花和連花盆的蘋果樹。（facebook群組「元朗、天水圍、屯門友」圖片）

女商家「實牙實齒話係真蘋果樹」

樓主在facebook群組「元朗、天水圍、屯門友」表示，日前行經天水圍1間商場，見到有商店相信是短租，售賣年花和連花盆的蘋果樹，圖中可見，蘋果樹比較細棵，但枝繁葉茂，而且蘋果猶如拳頭般大小，樓主心動想接，卻擔心誤買假貨，向女商家「問咗好多次係唔係真蘋果樹」，對方「實牙實齒話係真蘋果樹」，樓主認為「𠵱家高科技出現，好多嘢都會覺得合理」，信以為真才願付300元購買。

蘋果樹比較細棵，但枝繁葉茂，而且蘋果猶如拳頭般大小。（facebook群組「元朗、天水圍、屯門友」圖片）

桑樹上用鐵支插蘋果上去假扮蘋果樹

豈料樓主攜樹離開，「行出去唔夠50米，個蘋果震到掉落先發覺係假嘢」，原來有人在桑樹上用鐵支插蘋果上去，假扮蘋果樹，於是折返好言要求退錢，女商家「即刻點着火咁好惡」、「指住鬧」，樓主形容自己「好陰公豬，呢個年頭在香港消費都慘」，其他途人經過都表示非常仿真。

樓主向海關舉報

樓主認為，涉事商家行為屬於不良營商手法，已向海關舉報，據聞商家仍在售賣假蘋果樹，當其他人詢問是否真蘋果樹時，對方「唔敢講係真蘋果樹了，只係答人真果真樹」，仍然為移花接木不良營商行為狡辯。

樓主發現有人事前在桑樹上用鐵支插蘋果上去，假扮蘋果樹。（facebook群組「元朗、天水圍、屯門友」圖片）

網民︰就算隻蘋果咁細， 啲蘋果樹都好大棵㗎

帖文引來大量網民留言，「一睇就知假」、「就算隻蘋果咁細， 啲蘋果樹都好大棵㗎」、「蘋果係真的、樹都係真的，但是係接上去的，媒體都有播」、「呢啲係短租檔，話知你啦，賺錢為上」。

（facebook群組「元朗、天水圍、屯門友」）