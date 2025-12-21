勁過肥牛哥？一家三口火鍋放題瘋狂打包這東西　食店這樣懲罰絕了

【火鍋任食／肥牛哥】「千海水產海鮮火鍋放題」荃灣店疑瘋狂「打包」食物的「肥牛哥」早前成為全城焦點，然而台灣竟有更誇張的「包麵家庭」。有台灣火鍋店店員於社交平台發布閉路電視（CCTV）影片，指其店飯、麵類及飲品任食任飲但不能「打包」，詎料有一家三人除了「冬粉飯拿不手軟」，吃火鍋後更取走1樣食物回家，令他感嘆「第1次遇到這種情況。我們要賺錢也很辛苦，不要這樣好嗎？」。他補充，店長發現後翻看閉路電視，目擊「精彩」畫面，決定出絕招應對。



事件引來網民熱議，紛紛批評離譜，「這3位老人丟人現眼」、「吃到飽的東西不能外帶，這不是基本常識嗎？」、「真丟臉，貪心」、「看起來手法相當幹練，等級很高」。



有台灣火鍋店店員發布閉路電視（CCTV）影片，指有一家三人除了「冬粉飯拿不手軟」，吃火鍋後更取走1樣東西回家。（Threads@ciel.ying）

「開店那麼久了，第1次遇到這種情況。我們要賺錢也很辛苦，不要這樣好嗎？」。台灣吃到飽火鍋店「佳貝幸福鍋物」店員於社交平台Threads發布閉路電視影片，指12月10日晚上有一家三人到店用餐，消費867新台幣（約221港元），卻偷偷取走飲品及3包蒸煮麵回家，大呻過分，「我們飯、麵類、飲料都是無限。但是只限內用不能打包，店內都有公告。但是3位吃的時候冬粉飯拿不手軟，吃飽了還順手拿三包蒸煮麵回家，想吃可以跟我們說，我算你便宜一點」。

一家三人食火鍋 瘋狂打包2東西

從閉路電視影片見到，事發12月10日晚上7時許，見到老伯、老婦及1名年輕女子坐在1張4人枱吃火鍋。吃完火鍋後，坐在靠牆位置的老婦，先把多包未拆包裝的麵放在座位旁邊，再快手把麵「塞」入手袋，動作一氣呵成行雲流水。坐在旁邊的老伯一直看着老婦舉動，但未有阻止。

事發12月10日晚上7時許，見到老伯、老婦及1名年輕女子坐在1張4人枱吃火鍋。（Threads@ciel.ying）

吃完火鍋後，坐在靠牆位置的老婦，先把多包未拆包裝的麵放在座位旁邊，再快手把麵「塞」入手袋，動作一氣呵成行雲流水。（Threads@ciel.ying）

然而取走包裝麵後這家人仍未滿足。影片最後，年輕女子向老婦遞上膠袋，老婦便把枱上未打開的罐裝飲品放入膠袋，再連轉多圈保存。店方則在影片留言，「可以跟我說，我算你優惠價」。

然而取走包裝麵後這家人仍未滿足。（Threads@ciel.ying）

年輕女子向老婦遞上膠袋，老婦便把枱上未打開的罐裝飲品放入膠袋，再連轉多圈保存。（Threads@ciel.ying）

機警店長1端偽揭發：監視器畫面好精彩呀

樓主補充，他們發現事件，是因為機警店長發現端偽，「店長看到他（老婦）偷拿一罐雪碧。店長覺得算了不講，但是後來收桌沒有看到蒸煮麵包裝，所以看一下監視器。好精彩呀……」。

樓主又感嘆，「我們也很辛苦賺錢，東西沒有賣到很貴，我們店長還特別給他肉多一點，因為他們是我們晚上第一組進來，真沒想到！本來他們店內用餐拿多少我們是無所謂，甚至拿了5至6包但吃得完我們也很樂意，可是還偷偷摸摸拿走，我真無言，價位已經很低了是給附近的學生有地方能吃得飽，沒想到發生這樣的事」。

網民批離譜：真丟臉

網民看過影片紛紛批評這家人離譜，「這3位老人丟人現眼」、「對面應該是女兒吧？居然沒阻止爸媽的行為！真的是一家人」、「又遮又包的，表示你自己知道在做的不該做、又丟人的事，到底有多不要臉」、「道德在哪裏？水準在哪裏？」、「這是偷啊，可以告啊，看他們要怎麼說」、「吃到飽的東西不能外帶，這不是基本常識嗎？」、「真丟臉，貪心」、「看起來手法相當幹練，等級很高」。

樓主留言補充，店舖最終沒有報警，惟會把這家人列入「黑名單」不准再光顧。（Threads@ciel.ying）

店舖終這樣處理

不過樓主留言補充，店舖最終沒有報警，惟會把這家人列入「黑名單」不准再光顧，「因為我老闆想說3包麵就不必報警呀，遇到就不要給進來就好，畢竟有證據。但是我記得這樣不行有第一次就有第二次，所以發文發泄一下生氣」。