東鐵頭等逃票斷正！80歲老婦崩潰求情：忘記了　職員這樣做獲激讚

【港鐵／東鐵頭等艙／逃票／罰款】乘搭港鐵東鐵頭等車廂必須再拍卡繳付車資，否則可被罰款1,000元。本港流傳影片及相片，指東鐵頭等車廂內有1名80多歲老婆婆沒付款「斷正」，於是不斷向查票職員求情說「忘記拍」，而職員安撫先老婆婆，後續舉動更獲網民讚揚「做得好」。



亦有網民批評「逃票」離譜，「我唔信佢唔記得拍」、「我都係老人，但睇見好多老人都係倚老賣老」；但也有網民認為不宜苛責，「婆婆可能有腦退化症，唔記得唔奇」、「無心之失」。



乘搭港鐵東鐵頭等車廂必須再拍卡繳付車資，否則可被罰款1,000元。（資料圖片）

80歲老婦乘東鐵頭等車廂逃票斷正 求情指忘記了

港鐵職員不時在東鐵頭等車廂查票，以打擊「逃票」。有女子於小紅書發帖文，指乘搭東鐵頭等車廂時，有港鐵職員上車查票，其間有1名看似80多歲的老婆婆沒有支付頭等車廂車資「斷正」，以「忘記拍卡」為由不斷求情，「這個婆婆應該80多歲了，忘了拍卡，被職員查票，她不斷求情說忘記拍」。

職員這樣處理

從影片見到，東鐵頭等車廂內，1名港鐵女職員正向老婆婆查票。樓主表示，職員見狀先安撫老婆婆情緒，待列車到達粉嶺站，就幫老婆婆拿行李一起下車處理。

樓主最後提醒，「大家來港旅遊，東鐵線坐頭等一定要再拍了卡才上車」。

樓主於小紅書分享事件。（小紅書）

網民讚職員「做得好」：話忘記了就當無事？

帖文引來網民熱議，紛紛讚揚港鐵職員做法，又批評「逃票」離譜，「$2車票仲要偷坐頭等」、「我唔信佢唔記得拍」、「我都係老人，但睇見好多老人都係倚老賣老」、「如果港鐵每一班車都有人檢查就好啊」、「話忘記了就當無事？」、「博大霧！」。

不過亦有網民認為不宜苛責，「婆婆可能有腦退化症，唔記得唔奇」、「無心之失」、「我今天搭輕鐵也是忘了拍，職員抽查就快到我了。我趕緊下車，馬上拍卡再上車。好尷尬，差一點罰款」。

逃票須繳交附加費1,000元

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。