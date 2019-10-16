【身體檢查】癌症篩檢懶人包　7個方法助減患癌機會

我們的各種生活選擇都會影響健康，會不會很晚睡，作息是否很亂，是否常過度飲食，都可能突然讓人健康拉警報。而要嚴防這些生活意外，除了盡量生活作息正常，盡量健康飲食並保有運動習慣，不碰煙草之外，還有一個很重要的事情，就是要做「癌症篩檢」。

篩檢就是針對沒症狀的人做的檢查，雖然本人沒有症狀，但定期做個檢查，找找看體內是否有存在任何不對的腫瘤。所以篩檢的目的是，讓我們在癌症腫瘤還很小，還沒有造成症狀，還沒有擴散到其他地方的時候，就盡早找到癌症。這樣患者就可以及早接受治療，通常也會得到較好的治療成效。



可是，癌症有這麼多種，我們要怎麼做全面的檢查呢？我們應該都很希望抽幾滴血，就能做很多種檢查，告訴我們是否罹患了數十種癌症的其中一種。但很可惜的是，目前沒有這種技術。（人稱女版喬布斯的伊莉莎白．福爾摩斯曾經創立公司Theranos，企圖用血液檢測出包含癌症的多種疾病，但最後公司解散，面臨詐欺等多項訴訟。所以大家還是要小心身邊的各種話術！別輕易相信把話說得太滿，太神奇的。）

篩檢就是針對沒症狀的人做的檢查，雖然本人沒有症狀，但定期做個檢查，找找看體內是否有存在任何不對的腫瘤。（VCG）

接下來我們來看看幾個常見的癌症，和需要篩檢的年齡及方式 ：

乳癌

最常見的乳癌篩檢方式有兩種，一種是乳房超音波，另一種是乳房攝影。記得！胸部X光不是用來看乳房的！很重要！門診常常有患者會說：「我今年有照過胸部X光啦！乳房應該沒事。」但胸部X光能檢查到的是肺臟、肋骨鎖骨等處，而不是最表層的乳房。

那要怎麼幫乳房照X光呢？我們會將乳房上下夾著照X光，和左右斜斜的夾著照X光，這就是所謂的「乳房攝影」。乳房攝影有助於早期發現異常鈣化點和摸不到的乳癌，但不適合太「年輕」的乳房。年輕女性的乳房多乳腺、較緻密，在Ｘ光片下看起來醫師難以判讀其檢查正常與否，因此常需要乳房超音波的輔助，藉由高頻率探頭發射的超音波檢查雙側乳房和腋下，評估乳房中是否藏有腫塊。

由於乳癌是女性最好發的癌症，定期篩檢是必要的！

由於乳癌是女性最好發的癌症，定期篩檢是必要的！（照護線上授權使用）

30歲到40歲的女性，考慮每年接受乳房超音波檢查。 40歲到44歲的女性，若有乳癌家族史，可開始加上兩年一次乳房攝影檢查。 45歲以上的女性，每兩年一次乳房攝影檢查。

大腸直腸癌

大腸癌是整體來說發生率最高的癌症，建議45歲以上的男性與女性就要開始篩檢是否有大腸直腸癌，最常見的篩檢方式有兩種，一個是「檢查糞便潛血」，另一個是「大腸直腸鏡檢查」。記得喔！以目前醫學現狀，去抽血驗癌症指數不算是有效的大腸癌篩檢方式！不要想說抽抽血就可以！定期的糞便潛血檢查和大腸鏡檢才是有效的大腸癌篩檢方式。

糞便潛血能檢測出糞便中藏有肉眼看不到的微所量血液，找出潛藏的大腸癌，這是非侵入性的檢查。大腸鏡檢則是侵入性檢查，透過進入腸道的鏡頭，直接看到腸子的內層，讓醫生找到瘜肉、癌細胞，還能直接處理瘜肉，減少患者未來大腸癌的機會。

大腸癌是整體來說發生率最高的癌症，建議45歲以上的男性與女性就要開始篩檢是否有大腸直腸癌（照護線上授權使用）

至於該做哪一種會比較好呢？雖然大腸鏡檢查比較精密，但假如對清腸或侵入性檢查有心理障礙的話，接受糞便潛血的定期篩檢也比沒有檢查來得好得多。所以不需要為了「要做大腸鏡」或「糞便潛血」而先自我擔心、考慮、設限，如果年紀到了，就到診所、醫院求診，接受篩檢就對了，潛血或大腸鏡任一種都好。

所以再重複一次，超過45歲就要開始考慮大腸癌的篩檢，用「大腸鏡」或「糞便潛血」檢查都可以。如果年齡超過75歲，就可與醫生討論篩檢的利與弊，再決定要不要繼續接受篩檢。

子宮頸癌

子宮頸癌曾經是婦女最好發的癌症，在推行子宮頸抹片檢查政策之後，這個可以被早期找到，甚至預防的癌症「子宮頸癌」發生率已經下降。那什麼時候該做子宮頸抹片檢查呢？建議曾有性行為者，年齡介於21歲以上到65歲之間的女性，至少每三年做一次子宮頸抹片檢查。

子宮頸抹片檢查時若有發現細胞有異常狀況，醫生就會視子宮頸抹片的結果分出不同等級，並依此等級建議患者是要三個月後重做抹片，或直接做陰道鏡與病理切片檢查。

建議曾有性行為者，年齡介於21歲以上到65歲之間的女性，至少每三年做一次子宮頸抹片檢查。（照護線上授權使用）

若年齡超過65歲，且前十年的子宮頸抹片檢查結果都是正常的，之後就不用再做子宮頸抹片了。如果之前曾經有子宮頸的癌前病變，要繼續接受子宮頸抹片檢查20年，即使年齡超過65歲還是要繼續檢查。如果因為「非子宮頸癌」的原因而手術移除子宮和子宮頸（像是子宮肌瘤太大、生產意外等等原因），就不需要再接受子宮頸抹片檢查。（但要和醫生確認子宮頸是否移除）。

很多人會想知道：「我有自費打過子宮頸癌疫苗，那還要做子宮頸抹片嗎？」答案是「要」！接受子宮頸癌疫苗注射後，還是要與一般族群一樣，定期接受子宮頸抹片檢查！希望大家至少每三年檢查一次，各位女性朋友請不要忘記。

按圖了解更多肺癌、前列腺癌、口腔癌症等篩檢資訊：

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不管如何，你這麼做都可以降低罹癌機會 ：

遠離各種形式的煙草（史上最強殺手 – 香煙） 維持適當體重 養成運動的好習慣 飲食健康多蔬果 若有飲酒習慣，要適量別過量 了解家人生過什麼病，並向醫生諮詢 保持健康檢查、癌症篩檢的習慣

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：防癌看過來！癌症篩檢這樣做（懶人包）】