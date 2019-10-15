平胸人士患乳癌機會較低？　拆解3大乳癌風險迷思｜粉紅10月

乳癌常被描述為女性的頭號「殺手」，但不少女士對於如何預防患病，又或是哪類人的患病風險最高仍然缺乏了解。 所謂「恐懼源於未知」，許多關於患癌風險的想像廣泛流傳，例如有說乳房愈大愈易患癌，又有說常吃含雌激素的食物會增加患癌機會，到底是空穴來風抑或無稽之談？事實上又是哪類人患乳癌風險最高？現由乳腺外科專科醫生英偉亮逐一拆解。 撰文：乳腺外科專科醫生英偉亮

據2016年的統計，本港女性的乳癌死亡率佔全港女性的12.2%，死亡人數為702人，排列十大致命癌症第三位。（VCG）

乳癌是香港女士的頭號癌症，而坊間有不少說法指某些飲食、生活習慣會提高患癌風險，到底哪些是正確的？

馬上按圖破解乳癌風險的三大迷思！

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迷思一：雌激素食物會導致乳癌？

乳癌的患病風險與雌激素的確有關，而我們日常生活中會接觸到的不少食品如芽菜、豆漿等，也確實含有植物性雌激素：大豆異黃酮。

編按：大豆異黃酮（Isoflavone）的來源主要是黃豆及其製品，如豆漿、豆腐、豆干、豆粉、納豆、味噌等，此外豌豆、四季豆、番薯、花椰菜、芹菜及菇蕈類（如：香菇、木耳）也都含有，但份量較低。

不過，暫時並未有研究顯示，正常食用這些含有植物性雌激素的食品會直接引致乳癌，但所有事情都應該要適可而止，因此並不建議大量飲用豆漿，甚至是任何一種食品，以免造成其他健康問題。

迷思二：乳房越大乳癌風險越高？

現時是沒有任何科學根據顯示乳房的大小跟乳癌有直接關係。意思是，不代表乳房小的女士，患上乳癌的風險較乳房大的女士低，所以任何女士都應該留意自己的乳房健康。

胸部偏大或偏小，與患乳癌的風險並無關係。（Gettyimages/VCG）

此外，坊間亦有指，配戴不合尺寸的胸圍會提高患病風險，這也是不正確的說法，胸圍的大小和乳癌並無關係。當然，所有女士都應該配戴合適的胸圍，但這只是關乎舒適和一般乳房健康的做法，因為足夠的承托力可以避免肌肉和神經線引致的痛楚，但與乳癌無關。

迷思三：乳癌與生育率有關？

乳癌的患病風險的確與女士的生育率有關，過去就有醫學研究指出，女士患乳癌風險與一生中所經歷的月經次數有關，經歷越多次月經，患病風險就相對越高。因此，一般來說，未曾生育過的女士風險是最高的；反之，生育次數愈多，風險亦會愈低，而高齡生育的女士患病風險亦較年輕時生產的女士高。

排除其他因素，生育次數越高的女性，患乳癌的風險會相對越低。（freestocks/unsplash）

家族有人曾患病最高危

外界對患乳癌的原因有不少揣測，事實上關於乳癌的各種風險因素中，家族病歷才是顯著的，而且在可控制範圍內，我們至今仍未發現有任何單一方法可以避免患上乳癌，因此重點應該是如何盡早發現及展開治療。

乳癌最大的敵人其實是「無知」，直到今時今日，依然深信患病不用做手術、敷山草藥就會好的仍然大有人在。對抗乳癌最重要的是Breast Awareness（即是要多留意自已乳房狀況），尤其中年女士定期進行乳房篩查，一發覺有問題就要及早找醫生搞清楚，越早發現治癒率亦越高。

乳腺外科專科醫生英偉亮（撰稿人授權提供）

趁著粉紅10月的到來，大家應該提高對乳房健康的關注，了解更多乳癌的相關知識！