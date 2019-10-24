【高血壓】血壓多少才算血壓高　一文看懂常用血壓藥

在「你為什麼應該好好控制血壓」這篇懶人包裡，我們提到了高血壓看似不礙事，卻會引發諸多併發症，因此大家要好好注意自己的血壓狀況。而「診斷出高血壓，就得終身服藥嗎？」這篇文章，讓大家知道了高血壓的診斷方式，以及認識可治療的次發性高血壓。這一篇，就讓我們再更深入的探討高血壓的診斷及治療用藥。

首先，要被診斷高血壓的話，我們要先確定大家量血壓的方式是正確的！血壓本來就是個會波動的數值，不該拿一次的數據把病人貼上「高血壓」的標籤，或決定是否吃藥。

如何準確測量血壓？點擊下圖看清！

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若一位成年人到診所、醫院時，量到的收縮壓介在130到160 mm Hg（毫米汞柱），或舒張壓介在80到100 mm Hg之間時，我們都要都先考慮是否患者有白袍恐懼症，一到醫院就緊張，或是量的時候沒有調整好狀況，才讓患者血壓變高。知道嗎？如果在憋尿的狀況下量血壓，邊量血壓時邊講話，量血壓時手臂懸空，或量血壓時雙腳交叉坐，血壓數值都可能因此而升高了5到15 mm Hg不等。假使冬天大家衣服穿得多，偵測血壓的綁帶不是綁在光溜溜的手臂上，而是綁在厚重衣服上，量到的血壓甚至會升高10到40 mm Hg呢！

目前醫學共識的正常血壓標準，落在收縮壓小於120 mm Hg，舒張壓小於80 mm Hg。收縮壓介在120到130 mm Hg之間算是血壓略高，可稱為「高血壓前期」。「高血壓第一期」是收縮壓介在130到139 mm Hg，或舒張壓介在80到89 mm Hg。「高血壓第二期」是收縮壓超過140 mm Hg，或舒張壓超過90 mm Hg。

如果患者在家自我測量血壓（HBPM），或用上動態血壓監測儀，一天內連續24小時監測患者的血壓變化（ABPM），發現收縮壓超過130 mm Hg或舒張壓超過80 mm Hg，就會被認為是「高血壓」。

我們一再提醒大家，高血壓其實不會帶來什麼症狀，也就是說，你可能對自己被量到血壓高這點，會感到很意外很突然，心想：「我明明就沒什麼不舒服，為什麼要管血壓高低呢？」

血壓數字怎樣看（照護線上授權使用）

然而目前醫學共識認為，高血壓是造成後續死亡與失能的一大元兇，提高病人罹患心絞痛、心肌梗塞、心臟衰竭、其他心血管疾病、腹主動脈瘤、中風等諸多疾病的機會。如果知道高血壓之後開始好好控制，老了以後比較不會因為心血管疾病的問題住院。女性到六十歲之前，高血壓的盛行率都比男性低，但六十歲之後，女性高血壓的盛行率甚至會高於男性，因此，各位女性朋友千萬也別以為高血壓是男生的病，就輕忽自己身體健康了！

高血壓影響多處器官健康（照護線上授權使用）

控制高血壓的目標通常訂在130/80 mm Hg。若為高血壓第一期的患者，但沒有太多其他危險因子的話，醫生會先建議你這樣做......

點擊下圖看清面對高血壓，應如何處理、改變生活型態？

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你可能知道，高血壓的藥物有非常多種，大學畢業三十年的同學會裡，老王、老張、小李、大強都說自己正在吃高血壓的藥，藥盒一拿出來，每個人拿的藥卻都不一樣！你或許很好奇，醫生到底是如何決定患者要吃哪一種高血壓藥呢？有沒有哪一種藥對自己比較好呢？簡單來說，醫生在開藥前有幾個考量的點

- 患者現在的血壓多高？ - 為什麼患者會有高血壓？ - 患者還有沒有其他潛藏的疾病？像是糖尿病、中風、心絞痛、心肌梗塞、主動脈瘤、慢性腎病變等等健康問題

面對高血壓，醫生會評估！（照護線上授權使用）

如果開始用藥後，醫生也會從你的血壓數值變化，了解你的身體對藥物的反應如何，並繼續調整藥物。也就是說，在這個治療過程中，患者需要與醫生共同努力，找到適合自己的藥物與劑量。接下來，我們分別來看看幾個最常見的高血壓第一線用藥。

Thiazide類的利尿劑

利尿劑可以幫助身體移除水分和鈉，想想看，如果你拿個軟管接在水龍頭上準備洗車，當水龍頭開到最大，水管裡充滿了水，摸起來就硬硬的壓力大；若水龍頭只有開一半，軟管內水沒那麼多，壓力就較低。人體也是一樣，當用利尿劑移除了水份和鈉之後，血壓是可以降低的。利尿劑的選擇不少，目前醫生常會選擇Chlorthalidone（12.5-25 mg），其半衰期長，並被證實可以降低心血管疾病的機會。

CCB（鈣離子通道阻斷劑）

CCB全名是Calcium channel blocker，是鈣離子通道阻斷劑，能阻斷進入心臟及血管之中肌肉細胞的鈣離子，使其難以傳導訊息，因此會讓血管放鬆，擴張血管達到降壓的效果。部分鈣離子通道阻斷劑抑制心臟傳導，讓心跳變慢，或讓心肌收縮的力道放鬆點，要避免使用在心臟衰竭的患者身上。​

常見第一線高血壓用藥（照護線上授權使用）

ACEI與ARBs

ACEI是angiotensin-converting enzyme inhibitors的簡稱，中文叫做血管張力素轉化酶抑制劑，非常饒舌，以下請容許我們繼續稱呼它為ACEI。ARBs代表angiotensin-receptor blockers，中文是血管收縮素受體阻斷劑。

這兩種藥物的作用目標都是「腎素一血管張力素一醛固酮系統」，這系統會轉換出讓身體血管緊縮的荷爾蒙，因而讓血壓升高。而ACEI可以避免身體製造這個荷爾蒙，ARBs會讓被做出的荷爾蒙無法與肌肉或血管結合，兩者都能達到放鬆血管的目標。

值得注意的事情是，ACEI與ARBs目標是同一個作用機轉，因此這兩種藥物並不能夠合併使用！另外，ACEI和ARBS會增加慢性腎病變患者血中鉀離子濃度過高的機會，可能會有腎臟損傷的風險。ACEI與ARBs在婦女懷孕時亦不適合。

常見高血壓第一線用藥（照護線上授權使用）

高血壓第一期時的第一線主要用藥就是以上四種，thiazide類的利尿劑， ACEI，ARBs，鈣離子通道阻斷劑。假使是高血壓第二期，或是距離我們的目標血壓還高出20/10 mm Hg時，可以合併兩個一線藥物控制血壓。但記住，ACEI與ARBs不能併用。

想控制高血壓，還有更多其他的用藥，也有更多的注意事項，例如本身有心臟衰竭或腎病變的人，該先吃哪種藥，還有很多值得討論的地方，我們留待下次再說。這次先向大家介紹四種第一線用藥，就算看完不記得也沒關係，只要記住，發現自己血壓高的時候，不可以向別人「借藥來吃」，或是夫妻、朋友交換吃、輪流吃藥，這些都不是控制血壓的好方式。最好還是由醫生診治後，確定你適合吃某種降壓藥後，再好好地規則控制血壓啊！

【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：高血壓的診斷和第一線治療用藥（懶人包）】