【更年期】45歲後更年期分3階段　7大貼士舒緩更年期症狀少煩燥

相信45歲以上的婦女都遇過類似的問題,孩子長大後,本以為能悠閒享受人生,卻被更年期症狀打亂步調,不但不如想像中的優雅,還會突然大汗淋漓,十分狼狽。



更年期並不是一種疾病,而是女性人生路程中必經的一個階段。有些女性更年期症狀非常嚴重,影響日常生活、睡眠品質、工作效率,或是人際關係,遇到這種情形,千萬不要覺得「忍一忍」就過了,因為這一忍,很有可能要超過5年〔1〕!

根據台灣衛生署統計,更年期症狀持續1年至5年的女性約有56%,但有26%的婦女症狀持續的時間會超過5年 。有更年期不適的症狀,可以盡快尋求醫生的專業建議,才能優雅邁向熟齡。

各階段更年期會有那些症狀呢?

更年期指的是女性在停經前後,從有生育能力過渡到沒有生育能力的這段時間。更年期又可以分為前、中、後三種時期,每個時期可能會遇到不同的困擾及症狀:(按圖放大看清!)

舒緩更年期方法百百種 及早就醫莫隱忍

面對擾人的更年期症狀,可以選擇使用荷爾蒙、植物性雌激素、非荷爾蒙及抗憂鬱劑等方式來舒緩不適感。

註:罹患肝臟疾病的婦女不適合服用黑升麻這類藥物。

養成健康生活習慣,樂齡更美麗

除了接受醫生提供的口服緩解選擇之外,我們還可以以下幾種調整來舒緩更年期的不適。(按圖放大看清!)

做好生活調整,並搭配合適的緩解方法,在更年期期間一樣可以優雅從容的度過每一天!

相關新聞:【心肌梗塞】秋冬清晨或睡夢中病發高危 心口劇痛感氣促或先兆

【本文獲「照護線上」授權轉載,原文:更年期不是病,天然美麗的選擇】

參考資料:

1. 國家網路醫藥 https://www.kingnet.com.tw/knNew/news/single-article.html?newId=30749

2. Yang TS, Wang SY, Yang YC, Su CH, Lee FK, Chen SC, Tseng CY, Jou HJ, Huang JP, Huang KE. Effects of standardized phytoestrogen on Taiwanese menopausal women. Taiwan J Obstet Gynecol. 2012 Jun;51(2):229-35. doi: 10.1016/j.tjog.2012.04.011.

3. Schellenberg R, Saller R, Hess L, Melzer J, Zimmermann C, Drewe J, Zahner C. Dose-Dependent Effects of the Cimicifuga racemosa Extract Ze450 in the Treatment of Climacteric Complaints: A Randomized, Placebo-Controlled Study. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:260301.

4. Wuttle W, Seidlová-Wuttke D. Black cohosh (Cimicifuga racemosa) is a non-estrogenic alternative to hormone replacement therapy. Clin Phytosci. 2015;1:12.