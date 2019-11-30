【更年期】45歲後更年期分3階段　7大貼士舒緩更年期症狀少煩燥

現年49歲的張女士是名職業婦女，為了家庭、工作忙碌一整天後，一躺上床就能呼呼大睡。但是最近幾個月卻經常翻來覆去睡不著，好不容易入睡後，又可能在渾身大汗中醒來，心悸不安。與同事、家人相處時，也變得很急躁，容易感到不耐煩，而大發雷霆。看過醫生後，張女士才曉得原來這些狀況都和更年期大有關係。

相信45歲以上的婦女都遇過類似的問題，孩子長大後，本以為能悠閒享受人生，卻被更年期症狀打亂步調，不但不如想像中的優雅，還會突然大汗淋漓，十分狼狽。



更年期並不是一種疾病，而是女性人生路程中必經的一個階段。有些女性更年期症狀非常嚴重，影響日常生活、睡眠品質、工作效率，或是人際關係，遇到這種情形，千萬不要覺得「忍一忍」就過了，因為這一忍，很有可能要超過5年〔1〕！

根據台灣衛生署統計，更年期症狀持續1年至5年的女性約有56%，但有26%的婦女症狀持續的時間會超過5年 。有更年期不適的症狀，可以盡快尋求醫生的專業建議，才能優雅邁向熟齡。

更年期並不是一種疾病，而是女性人生路程中必經的一個階段。

各階段更年期會有那些症狀呢？

更年期指的是女性在停經前後，從有生育能力過渡到沒有生育能力的這段時間。更年期又可以分為前、中、後三種時期，每個時期可能會遇到不同的困擾及症狀：（按圖放大看清！）

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舒緩更年期方法百百種 及早就醫莫隱忍

面對擾人的更年期症狀，可以選擇使用荷爾蒙、植物性雌激素、非荷爾蒙及抗憂鬱劑等方式來舒緩不適感。

植物性雌激素：所謂的植物性雌激素，較常見的有大豆異黃酮、紅花苜蓿、月見草油等。部分研究認為使用標準化的大豆異黃酮產品可減緩更年期症候群〔2〕，但綜合目前的科學證據仍無法得到確切結論，還需更多臨床試驗、醫學研究實證大豆異黃酮與更年期症狀的關聯性。由於這類產品會帶來類似雌激素的效果，乳癌患者並不適用，使用前最好諮詢醫生的意見。

荷爾蒙補充療法：荷爾蒙補充療法對熱潮紅、夜間盜汗等症狀很有用。然而荷爾蒙補充療法有風險，根據研究，長期使用可能增加靜脈栓塞與罹患乳癌的機會，因此補充女性荷爾蒙需要經醫生評估，並依照每個人狀況調整，千萬不能自行買藥亂吃。如果家族有乳癌病史、曾經中風或有心血管疾病、或有不明原因子宮出血等問題，皆不適合補充荷爾蒙。

非荷爾蒙療法：更年期看醫生不一定等於吃荷爾蒙，現在有許多天然植物萃取物，例如黑升麻等，適量補充能減緩熱潮紅、出汗、睡眠障礙、焦躁以及憂鬱等更年期症狀〔3〕 。黑升麻是一種生長在北美洲的植物，在過去常被作為藥草使用。從19世紀就被列入德國藥典，是歐洲婦女緩解更年期症狀的方式之一。臨床實證黑升麻萃取物能透過神經傳導系統，減輕更年期熱潮紅、盜汗、情緒不穩等症狀〔4〕，於瑞士、德國、澳洲、韓國等各國已使用多年，是瑞士婦女最常使用的藥物之一，有接近15%婦女會使用來緩解更年期症狀。

註：罹患肝臟疾病的婦女不適合服用黑升麻這類藥物。

改善更年期症狀的方法（照護線上授權使用）

養成健康生活習慣，樂齡更美麗

除了接受醫生提供的口服緩解選擇之外，我們還可以以下幾種調整來舒緩更年期的不適。（按圖放大看清！）

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做好生活調整，並搭配合適的緩解方法，在更年期期間一樣可以優雅從容的度過每一天！

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：更年期不是病，天然美麗的選擇】