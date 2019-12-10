【減肥】一個人食飯點解易肥？　5個生活小技巧對抗肥胖

減肥是很多人終生目標，須要有固定運動量，也要改善日常生活習慣，少不免要忍口及飲食方式，此固然需要恆心持續地做，也不妨多留意一些小細節，一樣可帶來不錯的減肥瘦身效果，過程甚至連些微辛苦也說不上，輕輕鬆鬆便彈可減少攝取卡路里。

5個對抗肥胖的小技巧（按圖了解）：

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1、細嚼慢嚥

最近在美國心臟學會發表的一項研究指出，吃太快會使腰圍變租，也合增加心臟病風險。依據肥胖專家姚博士的說法，吃太快表示沒有給腸道足夠的時間釋放荷爾蒙訊息，告訴你的腦已經吃飽了，所以你會繼續吃不停。

吃太快會使腰圍變租。（《一起吃飯吧3》劇照）

2、少吃「空」熱量食物

空熱量食物是指糖類食物，不會有飽足感，只會讓你增重。軟性飲料和果汁帶著高濃度糖分快速進入服道，腸子很難注意到吸收了多少糖。豆類，全穀類，堅果和葉菜等蛋白質和複雜的碳水化合物，需要較長的分解時間，會在腸道中待得比較久，產生持久的飽足感。

空熱量食物令腸子很難注意到吸收了多少糖。（unsplash／bellehunt）

3、別一個人吃飯

近期發表在肥胖相關頂尖期刊的研究指出，一天至少兩餐一人吃飯的男性，有較高的變胖風險，不過這對女性而言開三數不明顯。另一項研究指出，孤單的人傾向選擇不健康的食物，呼應了上述研究。

孤單的人傾向選擇不健康的食物。（《一起吃飯吧》劇照）

4、注意你的餐具

一些受媒體關注的研究顯示，碗盤的大小，形狀和顏色，及叉子、湯匙等餐具的大小和重量，都影響我們的食量，雖然健康專家對這些結論抱有爭議，不過大份餐點確實會增加體重且《英國醫學期刊》某項分析也建議使用小一點的餐具。

餐具的大小和重量都影響我們的食量。（Pexels@Aphiwat chuangchoem）

5、多睡點

超過50項研究探討睡眠不足與體重增加的關係，最近回顧相關文獻的結論是，無論成人或兒童，睡眠確實與體重有關。睡眠不足似乎會玻壞身體調控荷爾蒙及代謝而萄糖的路徑，且會增加刺激食慾的荷爾蒙：飢餓素。

睡眠不足會增加製激食感的荷爾蒙：飢餓素。（unsplash／entersge）

《BBC專家為你解答身體大小事》封面。（紅樹林出版社）

以上內容節錄自《BBC專家為你解答身體大小事》。

作者： 《BBC知識》國際中文版

出版社：紅樹林出版社

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