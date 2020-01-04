【武漢肺炎】戴口罩、洗手攻略　比併6款物料口罩哪款最防疫

武漢正爆發不明原因病毒性肺炎，截至今早（3日）8時，共有44人染病，當中四分之一人屬於重症患者。 疫情令到本港高度戒備，有專家提醒市民應戴上口罩提防染病。 不過，市面上口罩種類繁多，例如密封度高的N95口罩、標榜可保暖的布口罩、韓星常見的黑色口罩等，用料各有不同，市民應如何選擇最能阻擋病菌病毒的口罩？為預防染病，專家提醒市民也應勤洗手，下文將比較各款口罩及介紹洗手步驟，一文看清防疫策略。

市面上口罩種類繁多，用料各有不同。 （曾梓洋攝）

市面上口罩種類繁多，用料各有不同，記者走訪藥房、五金舖、精品店等地方，購買了6款口罩，分別是外科口罩、N95口罩、竹炭口罩、聚氨酯口罩（韓星常戴款式）、棉布口罩、紗布口罩，價錢由每個1元至35元不等。當中棉布口罩標明是用作防寒保暖。

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中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌表示，外科口罩足以預防相關病毒。他解釋，一般感冒、流感等呼吸道疾病的傳播途徑都是透過飛沫，外科口罩已能夠阻擋大部份的飛沬，而且可以用完即棄，防止污染其他地方，「因為一個口罩唔可以戴成日。」他提醒，戴外科口罩時，必須確保金屬線緊貼鼻骨，防止病毒透過空隙傳入呼吸道。而戴眼鏡的人，要小心口罩的橡筋圈不應套在眼鏡臂上，因只要有一線空隙，病毒都有機會進入呼吸道。

一除低個口罩表面已經污糟晒應更換

他又提醒，每次把口罩除下時，也應棄置該口罩及換上另一個，「一除低個口罩表面已經污糟晒」，而除下口罩時，手部也會弄髒，因此應該洗手。不過如只屬短時間除下口罩喝一喝水，亦可使用同一口罩。

中大呼吸系統學講座教授許樹昌（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌又說，N95口罩則較適合預防如肺癆等經空氣傳播的傳染病，也較適合醫護人員等專業人士佩戴，「因為N95口罩封到咁密，（一般人）呼出嘅二氧化碳呼唔晒，會吸返自己嘅二氧化碳，當血嘅二氧化碳含量高，個頭就會痛。」如市民感到不適，很易會用手調較口罩，反而就會弄髒雙手。

至於竹炭口罩，他指出只能隔除氣味，而聚氨酯、棉布等物料製成的口罩雖然可重用，但並不建議用作預防疾病，因為若把帶菌的口罩連同其他衣物清洗，會污染其他衣物，而且清洗次數愈多，口罩的阻隔力亦會受影響。另外，紗布口罩的阻隔能力更差，因物料間隙大，即使戴了幾層紗布的口罩，也不能阻擋病毒。他形容這些口罩只屬裝飾之用，令人感覺時髦。

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市民購買口罩予員工 回內地出差使用

武漢爆發不明原因肺炎，加上本港將步入流感高峰期。位於葵芳的五金家品店老闆李小姐表示，最近購買外科口罩的人數增加，以往顧客一次只購買數個口罩，而最近則整盒購買，而一盒有50個口罩。李小姐亦指，平時一日可售出兩至三盒外科口罩，惟周四（2日）便售出七至八盒。

李小姐指，N95防護口罩的銷量亦有增加。以往大約一星期才售出一盒N95口罩，且客人多為裝修師傅，而周三、周四(2日、3日)便有人購買了六盒N95口罩，表示將給員工回內地出差使用，而一盒N95口罩有20個。李小姐相信銷量增加和武漢爆發肺炎有關。

而位於葵芳的藥房有店員表示，近兩日外科口罩的銷量增加近倍，一日可售出過百盒。另有藥妝店則有店員表示，外科口罩的銷量近兩日的口罩銷量增加兩至三成。

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