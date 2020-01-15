【感冒】高燒頭痛就是感冒了？　10個病徵可能比感冒更嚴重！

感冒在許多人眼中只屬小病，不少人亦不當感冒病徵是一回事，其實肌肉酸痛、發燒、頭痛等有可能是其他疾病的警號，如果誤以為是普通感冒，導致延誤就醫，或令病情惡化。那究竟什麼情況是感冒？什麼情況又未必是感冒？以下列出十大易被當成感冒的異常徵狀，大家要多加注意。

傷風感冒徵狀可大可小。（資料圖片）

感冒或傷風，不外乎會打噴嚏、鼻塞、流鼻水、喉痛、咳嗽等。不過，根據網站Health報道，有些徵狀看來像由感冒造成，卻可能是因為患了比感冒更嚴重的疾病！

真係感冒嗎？（按圖）：

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1. 喉嚨痛持續4天或以上

一般傷風感冒徵狀約3至4天內痊癒，網站Health引述醫學專家指出，普通感冒一開始可能會出現喉嚨痛、鼻塞、流鼻水，之後通常伴隨咳嗽。至於上呼吸道咳嗽綜合症徵狀，可

香港衞生署衞生防護中心亦提醒，不少疾病開始時出現的徵狀和傷風相似，如出現嚴重咽喉疼痛，並持續3至4天或以上，就要馬上求醫。以流感為例，相關病徵可持續至2至7天，所以大家應留意病徵出現的時間多長，以免延誤治療。

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2. 高燒逾38.1℃或以上

發燒是感冒常見徵狀之一，網站Health提醒，感冒可能出現發燒，但發高燒並不常見，如果高燒38.3℃（即華氏101°F）或以上，可能是患有鏈球菌性咽炎的警號。

另外，根據中文大學醫院的資料，高燒超過2日或以上，並伴隨有呼吸急促或辛苦，有機會是染上肺炎，或RSV感染（即呼吸道合胞病毒感染）；如伴隨身體疼痛、嘔吐等徵狀，則有機會患上流感。衞生署衞生防護中心提醒，如體溫持續保持攝氏38.1℃（即華氏100.5°F）或以上，要立即求醫。

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3. 持續低燒

發高燒屬異常情況，但發低燒也不代表可以忽略。Health報道就指出，持續發低燒，可能代表身體正和比傷風感冒更嚴重的疾病對抗，可能患流感或傳染性單核白血球增多症，因此即使沒有感到特別不適，也應求醫檢查清楚。

4. 出現腸胃問題

一般而言，感冒不會出現噁心、嘔吐及腹瀉等情況，但流感則有可能引起這些徵狀，最好有適當治療，以免造成脫水。

5. 嚴重頭痛

頭痛是不少疾病的徵狀之一，若患感冒期間又覺得頭痛，究竟是感冒而起？抑或是其他疾病引起呢？未必容易判斷。

其實，當頭痛情況嚴重或一直未有改善，便應求醫。神經外科專科醫生黄秉康指出，頭痛的成因眾多，可以是由鼻竇炎引致、壓力性頭痛，甚至是三叉神經痛等，需透過詳細檢查確定病因。

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6. 出現胸痛或呼吸困難

以近月出現多宗感染個案的武漢肺炎為例，不明原因的病毒性肺炎病例，病徵除了發燒，少數病人還會有呼吸困難，以及呼吸道受感染，症狀和流感近似。衞生署衞生防護中心提醒，在傷風感冒時出現呼吸困難，就要馬上求診。

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7. 徵狀集中在同一位置

8. 肌肉痠痛

網站Health提出，另一須要留意的徵狀，就是全身痠痛，傷風感冒一般甚少出現這種情況，的患上流感就可能令肌肉和身體感到疼痛，並可能伴隨疲勞和發冷。即使只是下床，都會覺得肌肉痛。

由於受流感病毒感染位置為全身，故除了鼻塞、乾咳及喉嚨痛之外，身體還可能會出現肌肉痠痛及極度疲倦，部分人士更有機會發高燒，病情普遍比傷風嚴重。因此，當出現肌肉痠痛時，可能代表已患上比傷風感冒更嚴重的疾病，例如流感。

9. 徵狀有固定模式

部分傷風感冒的徵狀和過敏相似，分辨兩者並不容易。以塵蟎過敏為例，患者可能會打噴嚏、流鼻水和鼻塞等，但若徵狀持續出現超過一星期，過敏的可能性就相對高。此外，過敏一般都有固定式，若留意到在某些地方逗留後，又或曾與寵物接觸，或在某個季節容易出現，就很大機會是過敏引起。

所以，出現不適時可嘗試追蹤出現徵狀的病史，觀察有否出現任何模式或趨勢，有助確定病因。當然，如果你不肯定自己的情況，最好求醫接受檢查以

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10. 外遊後不適

根據香港衞生署旅遊健康服務的資料，出外旅遊有機會感染不同疾病，例如登革熱、肺炎、伊波拉病毒，及基孔肯雅熱等；加上武漢肺炎近日爆發，大家外地旅遊時更需要加倍

（資料來源：Health，衞生署，衞生署衞生防護中心，香港中文大學醫院，衞生署旅遊健康服務）

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