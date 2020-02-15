【日本必買藥品】熱賣No.1平安藥香港都買到？推介高質感冒敏感藥

今個新年，很多人趁外遊時大量入手口罩以應對武漢肺炎。除了口罩和消毒洗手液，日本藥品也是出名高質快見效，有些還可以在香港網購，立即入手這些平安藥「看門口」吧～

醫院診所惡菌多 小病變大病？

香港人工作忙碌，有時候忙到連生病也沒時間去看醫生，假如只是患上小病，很多人都選擇服用成藥減緩症狀，但最近肺炎病毒肆虐，不看醫生的主要原因，當然是避免到診所、醫院等高危場所，以免染上惡菌，小病變大病！

疫情爆發後，市民盡量避免出入醫院和診所。（侯彩琳攝）

求醫vs食藥？先要認清肺炎和感冒症狀

單單傷風、頭痛固然可以留在家服食成藥，多飲水和休息復原，但若懷疑自己染上武漢肺炎，或是症狀遲遲未消退，便應盡早求醫和隔離！

即看普通感冒、流感、新型冠狀病毒（武漢肺炎）和沙士的分別

日本藥妝店No.1大正製藥綜合感冒藥黃金A微粒

大正製藥綜合感冒藥黃金A微粒（Rakuten）

這款感冒藥粉聞名海外，可以迅速紓緩感冒各種症狀如發燒，頭痛，流鼻水和鼻塞等，亦可化痰止咳，改善食慾不振。雖然藥粉沖水非常苦，但很多人服用後都表示只要2-3劑便令病情大大好轉，難怪香港、台灣和中國遊客去藥妝店總會入手幾盒！

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