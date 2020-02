【武漢肺炎】紫外光燈殺菌有助防疫？　為何不可用燈消毒口罩？

新型冠狀病毒疫情日益嚴重,不少人都想盡方法讓自己與家人倖免於難。除撲口罩及消毒酒精外,最近也有人提出利用紫外光燈殺菌的建議,但究竟紫外光燈是否能有效防疫?不如看看小肥波怎樣看「紫外光燈」的應用吧。

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「【武漢肺炎】紫外光燈殺菌阻疫情蔓延?」,刊於01撐場】

疫情嚴重,搶口罩、搶消毒用品外,商家也趁此時推出各式防菌「法寶」謀利,之前講過的隨身空氣淨化器、其他掛頸的固體二氧化氯 (Chlorine Dioxide) 產品的效用成疑,依然大賣特賣。近日,有讀者問某大陸品牌、大約十吋高的紫外光燈究竟能否置於家居之中作為自保之物,有無科學根據。

口罩是一個難求的防疫法寶。(資料圖片)

認識紫外光燈:(按圖)

+ 3 + 2

首先科學家早知波長 200-400 納米的紫外光能破壞細菌、病毒、真菌等病原體的 DNA 分子結構,因此理論上可阻止病原體繁殖、並將之殺死。然而,紫外光過去卻被認為會穿透包括人類的哺乳類生物的皮膚,造成皮膚癌及白內障,所以紫外光燈傳統上被用作消毒手術用設備、魚缸與飲用水,鮮有應用於公眾場所消滅人類身上的致病原。

哥倫比亞大學醫學中心的 David Brenner 教授曾提出理論,指波長 222 納米的紫外光 C 能殺死細菌與病毒,但無法穿過人類的死皮層或眼睛淚膜,相信對人體無害。其團隊於 2017 年亦成功顯示 222 納米的紫外光 C 可在不傷人類及老鼠皮膚下,消滅多重抗藥性金黃葡萄球菌 (MRSA) [1] 。自此,已有廠家開始製造紫外光燈供家居使用。

到 2018 年,有研究指釋放低量遠紫外光 C 的紫外光燈可殺死空氣中 95% H1N1 甲型流感病毒,而且對人體或其他生物無害 [2] ,或將可於公眾場所這些紫外光燈,阻擋流感與其他空氣傳播的疾病。當時, Brenner 回應研究時指如果後續研究發現在其他環境下都有同樣結果,遠紫外光 C 燈將會是一個安全、有效的方法,應用在如醫院、機場、學校等公眾場所,以阻止流感又或其他如肺結核的空氣傳播疾病於社區散播。

應用於機場、醫院等公眾場所,遠紫外光 C 燈將會是一個安全、有效的方法。(資料圖片)

換言之,紫外光燈殺菌有科學根據。不過,問題在於你買個枝燈有幾大枝、怎樣安裝、被消毒表面接受多少紫外光劑量等。因為太「弱雞」只照射到一點,有燈也是得物無所用。另外,可以參考下現時很多空氣淨化或魚缸消毒系統中,當中的空氣或水都不斷循環、多次被紫外光燈照射,確保微生物難以滋長,以及阻止有抗性的微生物出現,如果你只用燈隨便亂照又如何殺菌呢?

就現時所知,紫外光 C 輻射能夠分解化學鍵,會導致塑膠或其他絕緣材料快速老化(口罩有聚丙烯膠,所以不宜用這種燈消毒),而坊間所謂「防紫外光」塑膠產品僅針對紫外光 B 進行測試,金屬或鋁製的物品則不會受影響,因此真的要用紫外光 C 燈時,就最好收起附近的塑膠物品。更重要是,有燈也要勤洗手注意衛生。

最重要還是勤洗手。(Gettyimages)

參考:

1、Buonanno, M., Ponnaiya, B., Welch, D. & et al. (2017). Germicidal Efficacy and Mammalian Skin Safety of 222-nm UV Light. Radiat Res. 2017 Apr; 187(4): 483–491. doi: 10.1667/RR0010CC.1

2、Kench, P.S., Ford, M.R. & Owen, S.D. (2018). Far-UVC light: A new tool to control the spread of airborne-mediated microbial diseases. Scientific Reports volume 8, Article number: 2752(2018). doi:10.1038/s41598-018-21058-w

作者簡介:小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

作者個人Facebook專頁:https://www.facebook.com/pg/siufeiball/

看更多01撐場相關文章:

看01撐場相關文章:

【Fact Check】有無可能從眼感染武漢新型冠狀病毒?

【武漢肺炎】考慮戴 N95 定普通口罩防病毒前的參考資料

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

(以上文章內容為用戶提供,並不代表香港01官方立場及觀點)

相關文章:【武漢肺炎】洗手消毒殺菌如何最有效 酒精搓手液好過梘液?

洗手消毒點揀好?(01製圖)