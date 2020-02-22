【流感】心肌炎死亡率幾乎100%　4大關鍵症狀心臟衰竭高危

流感疫情持續升溫，流感本身不可怕，可怕的是隨之而來的併發症。其中，最嚴重的是流感併發的「心肌炎」，死亡風險幾乎100 %，醫生點出流感併發重症的預兆，避免悲劇發生。

根據台灣衛福部疾管署統計資料顯示，流感爆發時，重症及死亡者多見於老年人、嬰幼兒，以及患有心、肺、腎臟及代謝性疾病，貧血或免疫功能不全的人。而急性心肌炎，就是流感重症表現之一。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫生徐展陽表示：「心肌炎是心臟肌肉的急性發炎反應，多為病毒感染造成心肌猛爆性的發炎。也就是說，當面對病毒入侵時，免疫系統產生連鎖的發炎反應，有時導致心肌產生嚴重發炎，進而影響心臟收縮力與電氣傳遞，導致急性心臟衰竭；如果沒有及時維生系統介入治療，死亡率高達100％。」

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心肌炎是偽裝魔術師！症狀跟腸胃炎一樣

徐展陽指出，心肌炎的病程快速而猛烈，不僅醫生在臨床上要有專業正確的判斷，病人及家屬也要有極高的警覺性。

家庭醫學科診所醫生陳鉉煒表示，心肌炎是很強大的魔術師，它善於偽裝成其它疾病。「如果我告訴你，一個小孩他的症狀是發燒、一直嘔吐、全身無力、活力不佳，你會想到是甚麼毛病？很普通呀，腸胃炎不是嗎？其實，這也一樣是心肌炎的症狀！」

他指出，心臟每分每秒都在跳，為的是要像幫浦（泵）一樣，把血液打到全身各處，供給氧氣和養分。如果有一天，心肌細胞被微生物攻擊，產生發炎反應，造成心肌傷害，幫浦功能受損，本來可以打出1000c.c.的血，只能打出100c.c.，自主神經系統就會下令叫心臟跳快一點，因為打出來100c.c.不夠用，要多打幾次才行。

心臟本來好好的一分鐘跳個60、70下，忽然要心臟一分鐘跳個100 、 200 下，會把心臟活活累死，甚至「罷工」，這也就是「心臟衰竭」，簡單講就是心臟不想跳了。

「數心跳」觀測心臟功能，4個特徵中一項趕緊送醫

陳鉉煒表示，心肌炎進展到心臟衰竭的過程，第一個徵象就是「心跳加快」，所以只要在「安靜」且「沒有發燒」情況下，測量到異常增高的心跳數，一定要特別小心。

陳鉉煒表示，心肌炎進展到心臟衰竭的過程，第一個徵象就是「心跳加快」。（Heho健康授權使用）

「心肌炎三部曲是心跳正常、心跳加快，心臟衰竭，如果可以在心跳加快的階段即時攔截，不至於惡化到心臟衰竭，對人體的傷害將減到最低。」他列出4點心血管系統關鍵症狀，指出發現這四點任何一點，務必立刻回診。

4點心血管系統關鍵症狀（點擊下圖看清！）

1. 心跳加快 2. 呼吸急促 3. 持續性嘔吐（一小時至少吐一次） 4. 活力不佳

徐展陽指出，雖然心肌炎死亡率高，但早期發現且及時介入，預後絕佳，且幾乎不會留下後遺症。當一般流感病程從不具特異性的高燒、肌肉痠痛進展到胸痛、呼吸窘迫、急性肺水腫時，就必須提高警覺；若進一步從心臟超音波和抽血發現心臟收縮力變得非常差、心肌酵素飆高，臨床上就必須高度懷疑演變成流感重症急性心肌炎，一定要送醫治療了。

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