【肺炎口罩】長時間佩戴口罩多暗瘡　 4 類暗瘡症狀食療治理貼士

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩已是不可或缺的日常用品。但當整天都戴着口罩，焗促之餘更有機會令毛孔堵塞，增加出油、生粉刺和暗瘡的機會！ 不少網民指因長期戴著口罩，令臉頰及嘴角長出了暗瘡和粒粒，註冊中醫師潘咨遐就此便分享4種應對暗瘡的食療，更分析暗瘡長出位置所反映的健康問題及日常護理須知！ 撰文：註冊中醫師潘咨遐

抗疫下的生活，戴口罩都是每天出外的指定動作，不過部分患者因長期佩戴口罩出現暗瘡而求診。

長期佩戴口罩容易刺激皮膚，同時不少患者也會因節省口罩而一個口罩佩戴一整天，甚至2天以上，此舉可令細菌積聚在口罩內。所以，如果皮膚情況嚴重，應避免外出，以減少戴口罩時間和次數。

疫情嚴重，口罩變得不可或缺。（資料圖片）

佩戴口罩須注意兩點

首先，大家要留意皮膚有否對個別牌子的口罩質料過敏，例如：皮膚出現紅腫、瘙癢。如對某款口罩敏感，應選擇不同醫科口罩取代。

而部分患者則會把衛生巾或紙巾貼在口罩內部，大家也應注意會否影響口罩密合度，避免喪失防護力。

不少網民指因長期戴著口罩，令臉頰及嘴角生暗瘡。（資料圖片）

痤瘡是發生於顏面、胸、背等處的一種毛囊、皮脂腺的慢性炎症性疾病。中醫又稱為「肺風粉刺」、「酒刺」等，特點是多發生於青年男女的面部及胸背部。

而皮損是與毛囊性一致的丘疹、黑頭粉刺、白頭粉刺、膿皰、囊腫、結節等。

飲食失節、月經失調引發

痤瘡與飲食也有密切的關係，大多因飲食失節，過食肥甘厚味致肺胃熱盛、脾濕內蘊，外發肌膚所致，而部分女性則因月經失調而出現此病。佩戴口罩則會令問題加重。中醫也認為痤瘡發病與「濕熱」、 「肺風」等諸多因素相關，病位屬肺和脾。

暗瘡位置反映身體狀況

大部分患者因長時間佩戴口罩，痤瘡大多都會出現在下巴位置。現代醫學認為下巴是油脂分泌旺盛的地方，中醫則認為痤瘡位置也會反映身體不同的地方。

了解暗瘡位置與身體之開係：（按圖）

+ 3 + 2

1. 額頭或兩眉之間：心火亢盛；兩邊太陽穴: 肝火旺

此類人應忌吃煎炸食物，同時認為與情緒緊張有關，故亦應早點休息，保持規律的生活。

2. 鼻頭、鼻翼：脾胃濕熱

此類人應飲食清淡和盡量避免多吃甜食如朱古力、肥膩、同時也應戒煙酒。

3. 左頰：肝經鬱熱

此類人應盡量早點休息，保持充足睡眠。

4. 右頬：肺熱

此類人應減少進食煎炸、燥熱食物。

5. 下巴、嘴角：大腸秘結

部分患者會表現大便不暢，同時也可能與內分泌有關，因部分女性月經前後則會出現痤瘡加重的情況。

此類人切忌進食生冷食物，如雪糕和沙津等，女士們也應該從月經問題處理一下。

不少人生暗瘡會飲涼茶下火，但需因應體質飲用。（資料圖片/陳嘉元攝）

生暗瘡應飲涼茶嗎？

部分患者均會詢問自己屬於寒底或熱底，但臨床上多見寒熱夾雜，尤其孕婦、長期病患者、青少年等，故並不建議大家自行飲用涼茶，應先向註冊中醫師查詢。屢見不鮮的是，有部分患者因飲用涼茶後，反而令痤瘡情況更嚴重。

痤瘡主要分為４種 應對食療不同

中醫治療方法除了內服中藥，部分患者也會同時配合針灸治療。針灸具有扶正祛邪、疏通經絡和協和陰陽的功能。

1. 肺經風熱

皮損以炎性丘疹、膿皰為主。症狀：顏面有細小紅色丘疹、黑頭或白頭粉刺，可能會伴隨癢痛或膿皰。

桑葉茶：（按圖）

2. 胃腸濕熱

表現為顏面皮膚油膩、皮損為丘皰疹，有的呈結節膿皰，非常瘙癢。

赤小豆薏仁水：（按圖）

3. 肝經鬱熱

以青年女性為多，多因工作學習緊張、生活無規律所致。平日性情多急躁，或婦女經期前後長瘡。痤瘡可見顏色泛紅，反復發作，但會隨月經週期而變化，同時伴有月經不調或痛經。

玫瑰花茶：（按圖）

4. 肝經虛熱

以中年女性為多，症狀面色潮紅，丘疹色淡紅伴色素沉著，經後加劇。

海底椰佛手瓜豬展湯：（按圖）

以上食療不適合長期飲用，如情況持續請就診註冊中醫師。

日常護理

1. 應避免發物（令舊病復發、新疾加重的各種食物）如海鮮、牛、羊、鴨、鵝等等

2. 議患者盡量不要化妝，注意護膚的程序，避免使用過份滋潤的護膚霜

3. 若家中有足夠口罩的情況下，建議患者應每3至4小時更換一次

這樣可以保持口罩清潔，可減少面部皮膚與口罩接觸的機會，也能直接遏止暗瘡的生長。

4. 切忌擠壓暗瘡

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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