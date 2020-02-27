【腦膜炎】初期病徵似流感突發高燒　 5大病徵慎防「燒壞腦」

過去你可能會聽長輩說過，某個街坊鄰居的小孩發燒之後，就「燒壞腦袋」，從此智力停留在四五歲，或是有些地方動的不好！遇過這些狀況後，大家聽到「發燒」總會很緊張。 然而，其實問題不是那個燒直接把腦袋燒到壞掉，而是造成發燒的原因 – 通常是「細菌」、「病毒」、或「黴菌」的感染，讓環繞著腦部組織和脊髓組織的「腦膜」發炎感染，我們今天就來看看「腦膜炎」。

腦膜炎（照護線上授權使用）

腦膜是包覆腦組織與脊髓的細緻構造，腦膜炎則代表腦膜受到細菌、病毒侵犯而感染發炎。腦膜炎容易發生於年紀很小（小於5歲）的小孩身上，十幾歲的青少年到25歲以前的年輕人也會，再來就是超過60歲以上的長者。如果本身有些慢性病，免疫功能不全，或是沒有脾臟（像是曾經車禍脾臟破裂出血而移除脾臟者），也比較容易罹患腦膜炎。

腦膜炎的好發族群（照護線上授權使用）

病毒感染造成的腦膜炎比較常見，但通常比較沒有細菌性腦膜炎那麼嚴重。我們常聽到的「腸病毒」可能導致腦膜炎，另外，單純皰疹病毒、腮腺炎病毒也是可能的致病病毒。

細菌性的腦膜炎是很嚴重的，如果沒有及時治療，可能幾天內患者就死亡了。

通常是細菌跑進血液裡，然後侵犯腦部和脊髓導致細菌性腦膜炎。耳朵或鼻竇的感染則會讓細菌直接侵犯腦膜引發感染。以下三個細菌一定要認識：

● 肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae） ● 腦膜炎雙球菌（Neisseria meningitidis） ● B型流感嗜血桿菌（Haemophilus influenzae type B）

B型流感嗜血桿菌曾經是小孩細菌性腦膜炎的最常見原因，現在小嬰兒有接受疫苗注射後，罹患這種腦膜炎的機會就大幅減少。

細菌性的腦膜炎（照護線上授權使用）

腦膜炎的症狀（按下圖了解！）

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腦膜炎的早期症狀和流感很像，患者可能會突然發高燒，頸部變得僵硬，如果已經是能表達的年紀，會抱怨頭非常痛，且與過去的頭痛感覺不同、伴隨噁心嘔吐，變得對光敏感，沒辦法專心，意識變得模糊或混亂，或根本很嗜睡，幾乎難以被旁人叫醒，食慾變得很差，有這些狀況一定要非常小心，趕緊就醫。

接下來我們專門來看看腦膜炎雙球菌（Neisseria meningitidis）的感染，這個腦膜炎會很嚴重，即使接受治療，每一百個患者中還是有10到15人會因此死亡，很容易影響十幾歲的青少年。近年來美國大專學校有幾次的疫情爆發。有些患者即使後來康復，仍留有永久性的神經損傷，腦部受損、耳朵聽不到、肢體動作變差。

腦膜炎雙球菌平常會出現在哪呢？其實有些人是腦膜炎雙球菌的健康帶原者，鼻腔、喉嚨裡就長著腦膜炎雙球菌，但不會造成這個人有什麼症狀，這些沒有症狀的帶原者可以透過呼吸道的分泌物和口水來傳播細菌給他人。腦膜炎雙球菌會通常會需要較親密和長時間的接觸，像是親吻、咳嗽、使用同一個杯子，比較容易傳播。

因此，如果處在密集的生活型態，像住在宿舍這樣的機構，會讓腦膜炎雙球菌更容易傳播，因此大學剛開始住宿的新鮮人，剛進去訓練的新兵，監獄的囚犯、長期照護中心的居住者，都屬於較容易染上腦膜炎雙球菌的族群。感染腦膜炎雙球菌後，潛伏期約為3到4天，患者會開始出現上述的腦膜炎症狀。

群聚生活增加腦膜炎風險（照護線上授權使用）

我們可以根據抗原性和莢膜化學組成，分成腦膜炎雙球菌不同的血清型。其中六個血清型，分別是A，B，C，W，X，Y，會有造成流行感染的潛力。想要減少感染機會的話，最好要打疫苗。目前台灣有流行性腦脊髓膜炎4價結合型疫苗或4價多醣體疫苗，可以預防四個亞型（A，C，W，Y），接種疫苗的7到10天後就可以產生保護力，建議本身有脾臟缺損、補體缺損、或準備去高風險地區（非洲）旅行的話，最好要先施打疫苗。

而剛提到美國的大專院校曾發生過幾次腦膜炎流行，主要是亞型B的腦膜炎雙球菌，現在美國有針對B型腦膜炎雙球菌的疫苗，台灣沒有。如果要去美國讀書，年紀介於16到23歲之間，建議要到美國打疫苗。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：這種發燒會傷害腦部！圖解腦膜炎（懶人包）】